Директора фирмы взяли под стражу в зале суда

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Якутска. Он осужден по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что подсудимый, являясь генеральным директором коммерческой организации, заключив с жителями республики 5 договоров на поставку строительных материалов, взятые на себя обязательства не исполнил, причинив потерпевшим ущерб на сумму 8 млн рублей.

Он же, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере оказания услуг по изготовлению, сборке, поставке и покраске мебели, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства заключил с тремя жителями города договоры об оказании данных услуг, которые также не исполнил, причинив ущерб в сумме свыше 400 000 рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя мужчина осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Судом также удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как стало известно «Эхо столицы», речь идет об ООО «Димида-92», зарегистрированном в Якутске в 2024 году. Компания занимается производством мебели для офисов и предприятий торговли. Директор — Дмитрий Якимчук.