«Найди 5 отличий»: октябрьская игра на внимание в лесу
Октябрьский лес, прохладный ветерок и хлопотливая белка, которая делает последние запасы, — осень приглашает поиграть! На двух картинках изображена одна и та же лесная опушка, но между ними спрятаны пять отличий. Это классическая игра «Найди 5 отличий: Октябрь в лесу» — сможет ли ваш ребёнок найти их все?
Эта игра идеально подойдёт для семейного досуга в дождливый день, тематического занятия в детском саду или небольшой паузы между уроками. Она рассчитана на детей 5–8 лет: здесь не нужно читать или решать сложные задачи — достаточно внимательно рассматривать и сравнивать.
Что изображено на картинках
На лесной опушке стоят старая сосна и берёза с редкой золотисто-жёлтой листвой. В центре композиции — широкий деревянный пенёк, на котором стоит плетёная корзинка, наполненная шишками. Рядом с корзинкой сидит пушистая белка с большим грибом в лапках. На земле разбросаны опавшие листья и жёлуди. Вдалеке, на стволе сосны, виднеется дупло.
На первый взгляд картинки кажутся абсолютно одинаковыми. Но если присмотреться к деталям, их цветам и количеству, можно заметить хитрые изменения.
Как играть в «Найди 5 отличий»
Откройте картинки на экране или распечатайте их так, чтобы все детали были хорошо видны. Предложите ребёнку рассмотреть обе иллюстрации и найти пять несовпадений.
Правила простые:
- Сравнивай картинки по частям. Начни с неба и деревьев, затем рассмотри пенёк, белку и предметы на земле.
- Обращай внимание не только на цвет. Предмет может измениться, исчезнуть, появиться или оказаться совсем другим.
- Показывай найденные отличия на обеих картинках. Можно описывать их словами или аккуратно отмечать карандашом на распечатке.
- Сосчитай свои находки. Игра закончится, когда будут обнаружены все пять отличий.
Необязательно играть на скорость. Дайте ребёнку возможность спокойно изучить рисунки и порадоваться каждой маленькой победе.
Какие навыки помогает тренировать игра
«Найди 5 отличий» — это простое, но очень эффективное упражнение на сравнение и наблюдательность. Во время игры ребёнок практикуется:
- Замечать детали: различать цвета, формы и небольшие элементы рисунка.
- Сравнивать: находить сходства и различия между двумя изображениями.
- Удерживать внимание: последовательно рассматривать картинку до завершения задания, не отвлекаясь.
- Считать: проверять количество предметов и найденных отличий.
- Описывать увиденное: объяснять полным предложением, что именно изменилось и где находится отличие.
О чём поговорить после игры
Октябрьская иллюстрация может стать отличным поводом для небольшой познавательной беседы. Спросите ребёнка:
- Почему в октябре на берёзе остаётся так мало листьев?
- Что делает белка, чтобы пережить долгую зиму?
- Какие грибы и шишки собирают лесные жители?
- Какую одежду нужно надеть, чтобы не замёрзнуть на октябрьской прогулке в лесу?
Можно также придумать историю о том, кто оставил корзинку на пеньке и куда так спешит белка.
Небольшое уточнение о природе: обсудите с ребёнком, что хотя в сказках белки часто держат грибы в лапках, в реальной жизни они переносят еду в зубах или запасах, а сушат грибы, нанизывая их на ветки деревьев.
Ответы для взрослых
В этом разделе перечислены отличия, предусмотренные в иллюстрации. Перед игрой проверьте, что ребёнок видит именно эти изменения.
Когда все отличия найдены, предложите ребёнку придумать шестое: что бы он сам добавил или изменил на одной из картинок? Это простой способ продолжить игру, развить воображение и закрепить интерес к природе.
«Найди 5 отличий»: осенняя игра на внимание
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