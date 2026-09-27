«Найди 5 отличий»: октябрьская игра на внимание в лесу

Эта игра идеально подойдёт для семейного досуга в дождливый день

найди 5 отличий октябрьская игра

Октябрьский лес, прохладный ветерок и хлопотливая белка, которая делает последние запасы, — осень приглашает поиграть! На двух картинках изображена одна и та же лесная опушка, но между ними спрятаны пять отличий. Это классическая игра «Найди 5 отличий: Октябрь в лесу» — сможет ли ваш ребёнок найти их все?

Эта игра идеально подойдёт для семейного досуга в дождливый день, тематического занятия в детском саду или небольшой паузы между уроками. Она рассчитана на детей 5–8 лет: здесь не нужно читать или решать сложные задачи — достаточно внимательно рассматривать и сравнивать.

Что изображено на картинках

На лесной опушке стоят старая сосна и берёза с редкой золотисто-жёлтой листвой. В центре композиции — широкий деревянный пенёк, на котором стоит плетёная корзинка, наполненная шишками. Рядом с корзинкой сидит пушистая белка с большим грибом в лапках. На земле разбросаны опавшие листья и жёлуди. Вдалеке, на стволе сосны, виднеется дупло.

На первый взгляд картинки кажутся абсолютно одинаковыми. Но если присмотреться к деталям, их цветам и количеству, можно заметить хитрые изменения.

Как играть в «Найди 5 отличий»

Откройте картинки на экране или распечатайте их так, чтобы все детали были хорошо видны. Предложите ребёнку рассмотреть обе иллюстрации и найти пять несовпадений.

Правила простые:

Сравнивай картинки по частям. Начни с неба и деревьев, затем рассмотри пенёк, белку и предметы на земле. Обращай внимание не только на цвет. Предмет может измениться, исчезнуть, появиться или оказаться совсем другим. Показывай найденные отличия на обеих картинках. Можно описывать их словами или аккуратно отмечать карандашом на распечатке. Сосчитай свои находки. Игра закончится, когда будут обнаружены все пять отличий.

Необязательно играть на скорость. Дайте ребёнку возможность спокойно изучить рисунки и порадоваться каждой маленькой победе.

Какие навыки помогает тренировать игра

«Найди 5 отличий» — это простое, но очень эффективное упражнение на сравнение и наблюдательность. Во время игры ребёнок практикуется:

Замечать детали: различать цвета, формы и небольшие элементы рисунка.

различать цвета, формы и небольшие элементы рисунка. Сравнивать: находить сходства и различия между двумя изображениями.

находить сходства и различия между двумя изображениями. Удерживать внимание: последовательно рассматривать картинку до завершения задания, не отвлекаясь.

последовательно рассматривать картинку до завершения задания, не отвлекаясь. Считать: проверять количество предметов и найденных отличий.

проверять количество предметов и найденных отличий. Описывать увиденное: объяснять полным предложением, что именно изменилось и где находится отличие.

О чём поговорить после игры

Октябрьская иллюстрация может стать отличным поводом для небольшой познавательной беседы. Спросите ребёнка:

Почему в октябре на берёзе остаётся так мало листьев?

Что делает белка, чтобы пережить долгую зиму?

Какие грибы и шишки собирают лесные жители?

Какую одежду нужно надеть, чтобы не замёрзнуть на октябрьской прогулке в лесу?

Можно также придумать историю о том, кто оставил корзинку на пеньке и куда так спешит белка.

Небольшое уточнение о природе: обсудите с ребёнком, что хотя в сказках белки часто держат грибы в лапках, в реальной жизни они переносят еду в зубах или запасах, а сушат грибы, нанизывая их на ветки деревьев.

Ответы для взрослых

В этом разделе перечислены отличия, предусмотренные в иллюстрации. Перед игрой проверьте, что ребёнок видит именно эти изменения.

Когда все отличия найдены, предложите ребёнку придумать шестое: что бы он сам добавил или изменил на одной из картинок? Это простой способ продолжить игру, развить воображение и закрепить интерес к природе.

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«Найди 5 отличий»: осенняя игра на внимание