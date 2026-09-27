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27.09.2026 10:28
чтение: 1 мин
Праздники

Какие мероприятия пройдут в Якутске в День государственности

27 сентября отмечают День государственности Якутии

27 сентября, в сам День государственности Якутии, жителей и гостей столицы республики ждет насыщенная культурная и общественная программа:

10:00 – Возложение цветов к памятникам выдающимся государственным и политическим деятелям, внесшим весомый вклад в развитие республики.

11:00 – Торжественное мероприятие «Клятва кадета» в Якутской кадетской школе-интернате (г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17).

15:00 – Межнациональный проект «Якутия – Республика наших сердец» в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского (г. Якутск, ул. Пояркова, 4).

16:00–18:00 – Большой концерт эстрады «Якутия – место силы» на летней сцене Центрального парка культуры и отдыха.

18:00 – Спектакль «Уйэлэри унуордаан» в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского (г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 1)

Большой фестиваль танцевального спорта «Кубок Триколор» в ЦСП «Триумф» (г. Якутск, ул. Ойунского, 26).

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