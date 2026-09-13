Айсен Николаев: Вместе мы продолжаем писать историю Якутска

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей столицы с 394-летием со дня основания города. Он отметил, Якутск соединяет прошлое и будущее, бережно хранит наследие и открывает новые возможности:

— Сегодня мы празднуем день нашей столицы – города, которому исполняется 394 года. За почти четыре века на берегу великой Лены Якутск стал сердцем Республики Саха (Якутия), сохранив память поколений и открывая путь к новым свершениям. Этот город мы любим за его историю, за родные улицы, за места, с которыми связаны наши воспоминания, и за людей, которые каждый день наполняют его жизнью. Якутск соединяет прошлое и будущее, бережно хранит свое наследие и продолжает развиваться, открывая новые возможности для жителей.

В любые времена главным богатством Якутска были и остаются люди. Те, кто своим трудом, стойкостью и мужеством сохраняет силу нашей столицы, кто защищает Родину, заботится о близких, поддерживает друг друга и делает все для будущего своих семей и родного города.

Сегодня мы особенно чувствуем, как важны единство, взаимная поддержка и уважение к тем, кто выполняет свой долг перед Отечеством, и к их семьям.

Любовь к Якутску проявляется в заботе о нем, в уважении к его истории и в желании передать следующим поколениям город, которым можно гордиться. Вместе мы продолжаем писать историю столицы, где рождаются идеи, раскрываются таланты и создается будущее. Пусть Якутск всегда остается домом, где каждый чувствует себя своим, а каждый житель знает, что за ним – вся Якутия, ее история, ее люди и ее будущее.

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