Три дока о народах Севера сняты в Югре, Анабаре и Чукотке

В северных регионах России завершились съёмки трех фильмов-победителей ежегодного Конкурса короткометражных фильмов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), посвященных жизни народов Севера в реалиях современного мира.

Среди них:

«На своей волне» (реж. Алексей Головков)

За Полярным кругом, на берегу реки Анабар, всего в нескольких километрах от моря Лаптевых, расположился посёлок Саскылах, окруженный тундрой и тишиной. Его жители настолько отдалены от центра Республики Саха (Якутия), что ощущают себя живущими на острове. Интернет и телевидение для них этих людей – окно в чужую жизнь, в которой есть пробки и загазованность, курсы валют и «громкие» события. А собственная жизнь – с её маленькими, но жизненно важными вопросами – будто бы остается без голоса. Но однажды жители посёлка открывают собственную локальную радиостанцию, и в этом крошечном мире впервые загорается свой маяк.

«Наш фильм показывает российскую Арктику не через привычные темы экстремального климата, добычи полезных ископаемых или этнографической экзотики, а через появление локального радио, ставшего центром общественной жизни небольшого северного посёлка. Впервые главным героем становится не отдельный человек, а голос целого сообщества», – рассказал Алексей Головков.

Съёмочная группа: режиссер, сценарист – Алексей Головков; оператор-постановщик – Виталий Рубцов.

Охотник (реж. Екатерина Воробьёва)

Главный герой картины, молодой уроженец китобойного села на Чукотке. Несколько лет назад он уехал в Москву, чтобы осуществить свою мечту и стать метеорологом. Но мегаполис встречает его одиночеством и постоянной борьбой за выживание. Каждое лето он возвращается на Чукотку, но даже на родине не чувствует себя своим.

«Эта история началась в 2023 году во время моей командировки на Чукотку. Там я и познакомилась с Ильей, который на тот момент был в составе команды местных китобоев и только что добыл серого кита. Он рассказал, что уже пару лет бывает на Чукотке только летом, потому что основную часть года проводит в Москве. Мы обменялись контактами, но тогда я даже не думала, что эта встреча превратится в фильм длиною в несколько лет», — поделилась Екатерина Воробьёва.

Съёмки документального проекта проходили в Москве, Балашихе и на Чукотке (посёлок Провидения, село Новое Чаплино).

Съёмочная группа: режиссер – Екатерина Воробьёва; оператор – Василий Самоделкин; режиссер монтажа – Филипп Громов.

«Югорская рапсодия» (реж. Никита Аниськин)

Фильм рассказывает о традиционной культуре и быте северного народа ханты и о том, как вековые обычаи, выйдя в интернет-пространство, вдруг обретают новую энергию, новых последователей и проводников. Последними становятся оленеводы-этноблогеры, которые полностью ломают стереотип о постепенно «вымирающих национальных культурах». Герои картины пробуют использовать новые технологии в сочетании с исконными традициями своего народа. Закрытый мир таёжных оленеводов смело выходит в публичное сетевое пространство, а слово «удалённый» больше не предполагает былой оторванности от мира.

«Нам важно подчеркнуть, что это не только локальная история народа ханты, а проявление всеобщей цифровой трансформации и признак мировых технологических сдвигов. Это рассказ о маленьком человеке на глобальном историческом фоне: виртуальность проникает в самые тонкие уголки нашей жизни, и традиционная культура теперь неизбежно становится частью всеобщей киберреальности», – отметил Никита Аниськин.

География съёмок охватывает Западную Сибирь, ХМАО-Югра и окрестности деревни Русскинская.

Съёмочная группа: режиссер – Никита Аниськин; оператор-постановщик – Павел Тихонов; оператор – Глеб Аханин; продюсер – Анастасия Иванова.

Напомним, что ФПРК поддерживает авторов проектов неигровых кинолент в рамках ежегодного Конкурса короткометражных фильмов (предыдущее название «Россия – взгляд в будущее»). Картины-победители конкурса ФПРК являются участниками и лауреатами международных и российских кинофестивалей, представлены на отраслевых мероприятиях, онлайн-платформах, ТВ. В этом году картины ФПРК стали доступны жителям КНР – на платформах iQIYI и Youku, а также пользователям платформы «Дзен».

Напомним, что фонд поддерживает также режиссёров-игровиков.

Картина «Достопримечательность» Солтана Сунгатуллина будет представлена 4 октября в Геленджике на фестивале «Маяк». Работа Дмитрия Давыдова «Маут» попала в конкурсную программу фестиваля короткометражного кино INTERFILM (International Short Film Festival Berlin). Это один самых авторитетных мировых фестивалей короткометражного кино, который даёт право на выдвижение на «Оскар» в случае победы в номинации «Лучший игровой фильм». В этом году смотр пройдёт 10-15 ноября в столице Германии.

Ранее председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына сообщила, что в 2027 году фонд поддержит производство 30 неигровых и 15 игровых короткометражных кинолент.