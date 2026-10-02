Пять главных правил для защиты сердца

Здоровое сердце — это основа долгой и активной жизни. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, однако до 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью простых изменений в образе жизни.

5 главных правил для защиты сердца

* Откажитесь от никотина: Курение — один из самых агрессивных разрушителей сосудов. Отказ от сигарет (включая электронные аналоги) — это лучшее, что вы можете сделать для своей кровеносной системы. Риск развития ишемической болезни сердца снижается вдвое уже через год после отказа от табака.

* Двигайтесь больше: Сердце — это мышечный орган, требующий регулярных тренировок для поддержания сократительной способности миокарда и эластичности сосудов. Согласно Клиническим рекомендациям РКО по кардиоваскулярной профилактике, взрослым людям любого возраста настоятельно рекомендуется уделять от 150 до 300 минут в неделю умеренным аэробным физическим нагрузкам (таким как быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде) ИЛИ от 75 до 150 минут в неделю интенсивным аэробным нагрузкам (например, бег). Для достижения максимальной пользы эксперты РКО советуют распределять эту активность равномерно в течение недели (например, по 30–60 минут 5 дней в неделю) и дополнительно включать силовые упражнения минимум 2 раза в неделю. Главный принцип — постепенное наращивание интенсивности и регулярность нагрузок

* Пересмотрите рацион: Перейдите на средиземноморский тип питания. Добавьте в рацион больше овощей, фруктов, зелени, рыбы, орехов и цельнозерновых круп. Максимально ограничьте потребление фастфуда, сахара и скрытой соли (норма соли — не более 5 граммов в сутки, около одной чайной ложки).

* Контролируйте стресс и высыпайтесь: Хронический стресс провоцирует выброс адреналина и кортизола, что повышает артериальное давление и изнашивает миокард. Старайтесь спать по 7–8 часов в сутки и находить время для отдыха.

* Следите за ключевыми показателями: Регулярно проверяйте «числа здоровья». Согласно Клиническим рекомендациям по артериальной гипертензии, оптимальное артериальное давление должно быть менее 120/80 мм рт. ст.. Давление в диапазоне 120–129 / 80–84 мм рт. ст. классифицируется как нормальное, а 130–139 / 85–89 мм рт. ст. — как высокое нормальное, требующее повышенного внимания. По Клиническим рекомендациям «Нарушения липидного обмена» всем взрослым старше 40 лет (или ранее, при наличии факторов риска) показан скрининг липидного профиля для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также, в рамках всеобщего скрининга, ежегодно контролируется уровень глюкозы натощак для раннего выявления нарушений углеводного обмена и предотвращения диабета

* Мониторинг здоровья по месту жительства: Диспансеризация и наблюдение. Главным инструментом кардиоваскулярной профилактики на государственном уровне является активный мониторинг здоровья по месту жительства.

Забота о сердце не требует кардинальных жертв. Начните с малого: замените лифт ходьбой, сократите количество соли и запишитесь на ежегодный профилактический чек-ап. Ваше сердце скажет вам спасибо!

Врач кардиолог Якутской городской больницы № 2 Мария Антонова