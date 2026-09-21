Грипп: Одна прививка спасает
Грипп. Почему пожилым людям необходимо ежегодно прививаться
— С возрастом иммунная система человека ослабевает и становится неспособной эффективно справляться с возбудителями инфекционных заболеваний. Снижается приобретенный в течение жизни иммунитет к инфекциям, — говорит главный эпидемиолог Минздрава республики Марианна Данилова.
— К этому периоду жизни у многих «накапливаются» хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертония), органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма), почек (пиелонефрит), эндокринной системы (сахарный диабет) и другие. Все эти факторы повышают риск тяжелого течения гриппа у лиц шестидесяти лет и старше. Грипп приводит к обострению хронических заболеваний и может стать пусковым механизмом возникновения критических состояний (инсульт, инфаркт, тромбоэмболия легочной артерии и др.).
— Что дает вакцинация пожилым людям? Что вам хотелось бы напомнить старшему поколению якутян, Марианна Андреевна?
— К сожалению, пожилые люди не очень привержены к вакцинации, поэтому хотелось напомнить, что у современной медицины есть возможность защитить человека от инфекционных заболеваний в любом возрасте. Пожалуйста, помните, вакцинация против гриппа лиц старше 60 лет:
- снижает количество тяжелых форм инфекции и осложнений на 60%;
- снижает риск госпитализаций на 60%;
- снижает риск развития инсульта на 33%;
- проведение одновременной вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции позволяет снизить риск развития инфаркта миокарда на 48%;
- снижает смертность в этой возрастной группе на 50%.
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) приглашает якутян серебряного возраста пройти вакцинацию против гриппа. Для жителей республики доступна предварительная запись на вакцинацию через единый Call-центр здравоохранения по номеру 122, Единый портал государственных услуг.
Берегите себя и будьте здоровы!
Герпес: Сезон обострений
Читайте также:
Ещё по теме
-
-
-
-
-
-
Какую куртку выбрать на осень: от лёгкой ветровки до утеплённой паркиОсенью одной и той же куртке приходится защищать от утреннего холода, порывистого ветра и внезапного дождя. При этом в ней не должно быть жарко в транспорте или во время быстрой ходьбы. Поэтому выбирать стоит не только по фасону: гораздо важнее погода в вашем регионе, привычный маршрут и одежда, которую вы будете носить под курткой.Сентябрь 18, 20262 8980
-
-
-
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий