Грипп: Одна прививка спасает

Грипп. Почему пожилым людям необходимо ежегодно прививаться

— С возрастом иммунная система человека ослабевает и становится неспособной эффективно справляться с возбудителями инфекционных заболеваний. Снижается приобретенный в течение жизни иммунитет к инфекциям, — говорит главный эпидемиолог Минздрава республики Марианна Данилова.

— К этому периоду жизни у многих «накапливаются» хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертония), органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма), почек (пиелонефрит), эндокринной системы (сахарный диабет) и другие. Все эти факторы повышают риск тяжелого течения гриппа у лиц шестидесяти лет и старше. Грипп приводит к обострению хронических заболеваний и может стать пусковым механизмом возникновения критических состояний (инсульт, инфаркт, тромбоэмболия легочной артерии и др.).

— Что дает вакцинация пожилым людям? Что вам хотелось бы напомнить старшему поколению якутян, Марианна Андреевна?

— К сожалению, пожилые люди не очень привержены к вакцинации, поэтому хотелось напомнить, что у современной медицины есть возможность защитить человека от инфекционных заболеваний в любом возрасте. Пожалуйста, помните, вакцинация против гриппа лиц старше 60 лет:

снижает количество тяжелых форм инфекции и осложнений на 60%;

снижает риск госпитализаций на 60%;

снижает риск развития инсульта на 33%;

проведение одновременной вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции позволяет снизить риск развития инфаркта миокарда на 48%;

снижает смертность в этой возрастной группе на 50%.

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) приглашает якутян серебряного возраста пройти вакцинацию против гриппа. Для жителей республики доступна предварительная запись на вакцинацию через единый Call-центр здравоохранения по номеру 122, Единый портал государственных услуг.

Берегите себя и будьте здоровы!

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