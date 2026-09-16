Алкоголь делает иммунную систему слепой и слабой

Вы не замечали, что пьющий человек чаще болеет? А ведь алкоголь — это удар по защитным силам организма, по нашему иммунитету. Алкоголь делает иммунную систему слепой и слабой. Особенно если человек пьет часто и помногу.

— Давайте посмотрим, как работает наша защита, — предлагает врач-рентгенолог Якутского республиканского наркодиспансера Ирина Козлова. — Представим себе, что наш организм это военная база. Вокруг летают вражеские диверсанты (вирусы и бактерии), охрана базы (иммунитет) ловит их и уничтожает. У этой охраны есть два спецназа:

Быстрое реагирование. Солдаты, которые кидаются на любого врага и пытаются съесть его прямо здесь и сейчас.

Снайперы (антитела). Это умные бойцы. Они запоминают врага в лицо, чтобы в следующий раз уничтожить его быстро и точно.

Алкоголь бьет по обоим отрядам.

Что же происходит, когда человек пьет?

Ослабление «караульных»

Слизистые оболочки (во рту, в носу, в кишечнике) — это первый пост охраны. Алкоголь обжигает и истончает их. Ворота на базу становятся дырявыми, вирусам и бактериям становится легче прорваться внутрь. Кроме того, алкоголь убивает полезные бактерии в кишечнике, а ведь они тоже помогают нашему иммунитету.

«Солдаты» засыпают

Ученые доказали, что даже одна большая доза алкоголя на несколько часов замедляет работу лейкоцитов — тех самых солдат, которые ловят бактерии. Они становятся вялыми и медленными. Бактерии, попавшие в кровь, чувствуют себя вольготно и начинают размножаться.

Слепые «снайперы»

Когда человек пьет хронически, организм перестает производить достаточно «умных» клеток (лимфоцитов), которые помнят врага. Получается, что иммунитет теряет память. Организм перестает эффективно бороться даже с теми инфекциями, которые раньше побеждал легко.

Хронический алкоголизм — «открытые ворота» для болезней. Если человек пьет годами, его иммунитет находится в состоянии постоянной паники. Организм тратит силы не на защиту от внешних врагов, а на борьбу с отравлением алкоголем.

В итоге:

Человек начинает болеть чаще. Обычная простуда может затянуться на месяц, превратиться в бронхит или пневмонию.

Раны заживают дольше. Порез или царапина у пьющего человека может гноиться и не заживать неделями.

Обостряются старые болячки. Организм больше не может сдерживать дремлющие инфекции.

Иммунитет хуже вылавливает собственные клетки, которые начали неправильно делиться, поэтому у людей с алкоголизмом выше риск рака.

Может ли иммунитет восстановиться?

Да, может. Когда человек бросает пить, организм начинает чистку. Клетки обновляются.

Уже через 2-4 недели трезвости защитные силы начинают приходить в норму. Через 3-6 месяцев человек обычно начинает чувствовать себя намного бодрее и реже болеет. Полное восстановление зависит от стажа, но даже после долгих лет пьянства организм способен «перезагрузиться».



Итак, алкоголь — это средство, которое выключает систему безопасности нашего тела. Хроническое пьянство делает человека беззащитным перед микробами. Чем дольше стаж «пития», тем слабее защита. Но тело умеет прощать: отказ от спиртного дает иммунитету шанс на восстановление.

Не забывайте об этом, берегите себя и не болейте!

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