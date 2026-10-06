Якутянка провела Алгыс на мировом конкурсе красоты в Индии

Об этом титулованная красавица Зарьяна Юмшанова сообщает в соцсети. Она прилетела из Москвы в Индию как наставница участниц из Якутии — Инны Ушницкой и Надежды Львовой.

— Мне известно, прежде на этом международном конкурсе красоты якутский Алгыс не проводили. Для меня он стал одним из самых важных событий поездки.

Конкурс длился шесть дней и включал более десяти этапов. Наши девушки представляли Якутию через национальные костюмы, творчество и выступления — и вернулись с наградами. Их образы помогал создавать стилист и визажист Василий Афанасьев.

В 2023 году я сама стала абсолютной победительницей Mrs Unity World. Теперь вернулась на эту площадку в другой роли. Мне хотелось поддержать участниц и поделиться культурой родной земли Олонхо.

Для Алгыса собрались 36 участниц конкурса из разных уголков мира и организаторы.

На мне была специальная одежда, в руках — посох алгысчыта, сакральный инструмент. Сначала я показала, как начинается обряд: мы сделали поклон в четыре стороны. Затем я произнесла слова благословения на якутском языке — на единство, любовь и мир.

Алгыс — традиция моего народа. Через него мы обращаемся к высшим силам с пожеланиями добра, благополучия и доброго пути. Для меня провести его в Индии означало познакомить женщин из разных стран с этой частью якутской культуры, — пишет Зарьяна Юмшанова в соцсети.

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