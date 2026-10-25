В Якутске торжественно открыли Международную неделю «Народы России»
25 октября в атмосфере единства дан старт Международной неделе «Народы России», проводимой в рамках Года единства народов России и Года культуры в РС(Я).
Торжественная церемония открытия собрала представителей этнокультурных организаций, общественных объединений, органов государственной власти и жителей республики. Мероприятие стало ярким событием, подчеркнувшим богатство и многообразие культур народов, проживающих на территории региона. Для всех собравшихся этно-квартет «Дьол» исполнил композицию «Русский мир».
С приветственным словом выступили:
· Подголов А. Г. — заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), председатель общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)»;
· Кириллин Г. В., министр по внешним связям и делам народов РС(Я);
· Корякина А. Н., генеральный директор генеральный директор АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»;
· Огонерова Г. А., заместитель председателя Общественной палаты РС(Я), начальник отдела Молодежного центра «Патриот»;
· Егорова Е. Е., руководитель Ресурсного центра Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, председатель ОО «Русская община РС(Я)».
В ходе торжественной части состоялась презентация деятельности этнокультурных организаций — Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» РС(Я), а также её отделений и общественных объединений, представляющих многонациональный народ республики. Участники представили свои традиции, культуру и достижения, продемонстрировав единство в многообразии.
За активное участие в презентации деятельности этнокультурных организаций были отмечены:
· Региональное отделение ООГО «Ассамблея народов России» РС(Я) — исполнительный директор Зуев А. А.;
· Республиканская общественная организация «Ассоциация эвенков РС(Я)» — Бэгин Варламов А. Н.;
· Республиканская общественная организация «Ассоциация юкагиров РС(Я)» — и.о. председателя Воронцова Е. С.;
· Общественная организация Казахская община «Байтерек» г. Якутска — председатель Садыков Ф. А.;
· Мирнинское отделение общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)» — председатель Тектясов П. Е.;
· Ленское отделение общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)» — председатель Барбашова А. С.;
Торжественное открытие Международной недели «Народы России» стало важной площадкой для укрепления межнационального согласия, сохранения культурного наследия народов республики и развития конструктивного диалога между этнокультурными объединениями. Мероприятие продемонстрировало стремление жителей Якутии к сохранению единства и дружбы народов, а также стало достойным началом насыщенной программы недели.
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