В Якутске торжественно открыли Международную неделю «Народы России»

25 октября в атмосфере единства дан старт Международной неделе «Народы России», проводимой в рамках Года единства народов России и Года культуры в РС(Я).

Торжественная церемония открытия собрала представителей этнокультурных организаций, общественных объединений, органов государственной власти и жителей республики. Мероприятие стало ярким событием, подчеркнувшим богатство и многообразие культур народов, проживающих на территории региона. Для всех собравшихся этно-квартет «Дьол» исполнил композицию «Русский мир».

С приветственным словом выступили:

· Подголов А. Г. — заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), председатель общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)»;

· Кириллин Г. В., министр по внешним связям и делам народов РС(Я);

· Корякина А. Н., генеральный директор генеральный директор АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»;

· Огонерова Г. А., заместитель председателя Общественной палаты РС(Я), начальник отдела Молодежного центра «Патриот»;

· Егорова Е. Е., руководитель Ресурсного центра Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, председатель ОО «Русская община РС(Я)».

В ходе торжественной части состоялась презентация деятельности этнокультурных организаций — Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» РС(Я), а также её отделений и общественных объединений, представляющих многонациональный народ республики. Участники представили свои традиции, культуру и достижения, продемонстрировав единство в многообразии.

За активное участие в презентации деятельности этнокультурных организаций были отмечены:

· Региональное отделение ООГО «Ассамблея народов России» РС(Я) — исполнительный директор Зуев А. А.;

· Республиканская общественная организация «Ассоциация эвенков РС(Я)» — Бэгин Варламов А. Н.;

· Республиканская общественная организация «Ассоциация юкагиров РС(Я)» — и.о. председателя Воронцова Е. С.;

· Общественная организация Казахская община «Байтерек» г. Якутска — председатель Садыков Ф. А.;

· Мирнинское отделение общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)» — председатель Тектясов П. Е.;

· Ленское отделение общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)» — председатель Барбашова А. С.;

Торжественное открытие Международной недели «Народы России» стало важной площадкой для укрепления межнационального согласия, сохранения культурного наследия народов республики и развития конструктивного диалога между этнокультурными объединениями. Мероприятие продемонстрировало стремление жителей Якутии к сохранению единства и дружбы народов, а также стало достойным началом насыщенной программы недели.