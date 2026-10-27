Как в селе Тяня возвращают к жизни эвенкийский язык

В небольшом селе Тяня Олёкминского района Якутии дети снимают мультфильмы на эвенкийском языке, записывают рассказы старожилов и участвуют в международных олимпиадах. Здесь реализуется проект «Языковое гнездо», цель которого — сохранить один из исчезающих языков и передать его следующим поколениям.

Село, в котором еще говорят на эвенкийском

«Мэнду!» — так по-эвенкийски звучит приветствие. В последнее время директор единственной тянской школы Изольда Баишева все чаще слышит его от своих учеников. Дети начинают использовать родной язык не только на уроках, но и в общении друг с другом.

«Пока это короткие фразы: поздороваться, позвать кого-нибудь, попросить что-то сделать. Но даже такие изменения имеют большое значение. Раньше даже такого не было. Я бы не сказала, что сейчас язык используется так, как нам хотелось бы, но продвижение есть», — говорит Баишева.

Село Тяня находится в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия), примерно в 150 километрах к юго-западу от Олёкминска. Это административный центр Тянского национального эвенкийского наслега — небольшое труднодоступное поселение, окруженное тайгой. По данным переписи 2021 года, население села составляет около 500 человек. В основном это эвенки — один из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Эвенки живут в разных регионах России, а также в Китае.

Для жителей Тяни оленеводство, охота, рыболовство и другие традиционные занятия до сих пор остаются важной частью повседневной жизни. Здесь сохраняются эвенкийские родовые традиции, праздники, обряды и устное народное творчество.

Эвенкийский язык относится к тунгусской ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Он отличается от русского и якутского, который входит в тюркскую языковую семью. При этом многие эвенки Якутии на протяжении нескольких поколений постепенно забывают родной язык.

По словам Марии Дьяконовой, представителя Ассоциации эвенков Якутии и руководителя проекта «Языковое гнездо», в республике осталось мало населенных пунктов, где эвенкийский язык продолжает использоваться в живом общении. Среди наиболее важных для его сохранения она называет два села — Иенгру в Нерюнгринском районе и Тяню в Олёкминском.

«Язык потерять очень просто, а восстановить — сложно»

Мария Дьяконова обращает внимание на масштабные изменения традиционного уклада жизни эвенков в советский период. В середине XX века происходило укрупнение колхозов и совхозов, небольшие поселения объединяли, жителей переселяли в более крупные населенные пункты. Для кочевых и полукочевых народов это означало не просто смену места жительства.

«Раньше эвенки жили оленеводством, охотой, находились в тайге, на факториях. Потом их переселяли в большие поселки, они оказывались оторваны от традиционного образа жизни. Те, кто переезжал, еще знали эвенкийский язык, а через 10 лет язык мог исчезнуть. Иногда для этого хватало одного поколения», — говорит Дьяконова.

Что такое «Языковое гнездо»

Идея «языкового гнезда» была разработана в Новой Зеландии в 1980-е годы для сохранения языка народов маори. Программа получила название Kōhanga Reo, что буквально означает «языковое гнездо». Маленькие дети с раннего возраста погружаются в среду, где взрослые общаются с ними на родном языке. При этом язык используется не только для обучения, но и для игр, общения, совместных занятий и знакомства с культурой.

Важная особенность метода — участие старшего поколения, прежде всего носителей языка. Ребенок не просто запоминает слова и грамматические правила. Он постепенно привыкает использовать язык как естественный способ общения.

В России инициатором проекта выступил Александр Варламов, президент Ассоциации эвенков Якутии, доктор филологических наук. Он изучил международные практики сохранения исчезающих языков и предложил использовать метод «языкового гнезда» в одном из эвенкийских сел республики. Выбор пал на Тяню.

Реализация проекта «Языковое гнездо» началась в 2024 году при финансовой поддержке золотодобывающей компании «Нордголд», которая работает на территории традиционного природопользования Тянского наслега. Непосредственными исполнителями стали Ассоциация эвенков Якутии и местные педагоги.

Участники проекта — дошкольники, школьники, педагоги и семьи. Для детей организуют дополнительные занятия, конкурсы, творческие мероприятия, поездки на олимпиады. Отдельное направление в ассоциации связано с подготовкой учебно-методических материалов.

При этом организаторы не скрывают, что проект развивается методом проб и ошибок. Создать полноценную языковую среду там, где большинство жителей уже привыкли общаться на русском или якутском, непросто. Для этого недостаточно учебников, отдельных занятий или даже нескольких увлеченных преподавателей. Необходимо, чтобы язык постепенно возвращался в жизнь семей.

Когда язык возвращается в семью

В тянской школе создали специальный родительский чат. Через него семьи получают материалы для изучения разговорного эвенкийского языка, участвуют в занятиях и обсуждают мероприятия, посвященные культуре и традициям.

Также проводятся семейные конкурсы. Один из них связан с созданием видеороликов о традиционном образе жизни. Семьи снимают, как собирают ягоды, занимаются оленеводством, проводят время на природе. Для организаторов важно, чтобы дети не просто выучили отдельные слова, а увидели, как язык связан с жизнью их родителей, бабушек и дедушек.

Еще один формат — конкурс, в котором эвенкийские семьи проверяют, насколько хорошо знают родной язык, делятся семейными традициями и выполняют разные задания. Победители получают главный приз — снегоход «Буран», который в северном селе не роскошь, а необходимость.

Эвенкийский становится языком творчества

В тянской школе эвенкийский язык изучают все ученики. По словам Изольды Баишевой, сейчас в школе 31 ребенок, еще 12 посещают детский сад, который является структурным подразделением образовательного учреждения.

Эвенкийский язык преподается в школе уже много лет, но директор признает: нескольких часов в неделю недостаточно. «У нас язык изучается по два часа в неделю, в средних классах еще есть литература. Конечно, этого мало. Поэтому мы стараемся использовать другие возможности, чтобы дети больше общались на эвенкийском», — отмечает она.

Под руководством педагогов школьники создают мультфильмы, снимают короткометражные фильмы, записывают видео на эвенкийском языке. В школе появился проект «Эвикен» — серия коротких юмористических видео, которые Изольда Баишева сравнивает с «Ералашем». Дети сами становятся участниками съемок, придумывают сюжеты и используют эвенкийскую речь.

Кадры из видеоработ школы села Тяня

Другой формат работы — сбор воспоминаний старожилов. Школьники записывают рассказы жителей села, изучают историю местных родов, собирают сведения о традициях и обычаях. Для размещения материалов создан специальный школьный сайт.

При школе также действует лаборатория эвенкийского языка, которая взаимодействует с проектом «Языковое гнездо». По словам Изольды Баишевой, совместная работа позволяет объединить школьные инициативы и деятельность Ассоциации эвенков Якутии.

При поддержке «Нордголда» школа получила оборудование, необходимое для образовательных и медиапроектов: компьютеры, многофункциональные устройства. Директор отмечает и развитие интернет-инфраструктуры, которое расширяет возможности использования цифровых инструментов. В результате изучение языка перестает быть исключительно школьной дисциплиной. Эвенкийский становится языком творчества, общения и самостоятельных проектов.

Для современных детей это особенно важно: язык, который раньше мог ассоциироваться преимущественно с пожилыми родственниками и традиционным укладом жизни, постепенно появляется в привычных им форматах.

Из Тяни в Китай на международную олимпиаду

Второй год подряд тянские школьники принимают участие в международной олимпиаде, которая проводится при участии Амурского государственного университета. Часть программы проходит в Благовещенске, часть — в китайском городе Хэйхэ, расположенном на противоположном берегу Амура.

Раньше дети из отдаленного села не всегда могли попасть на подобные мероприятия. Поездка из Тяни в другой регион требует сложной логистики и значительных расходов. Когда в ассоциации начали разрабатывать проект «Языковое гнездо», организаторы решили включить в него финансирование поездок.

Участники выполняют языковые задания, проходят испытания на знание культуры, участвуют в диалогах и творческих конкурсах. Но не менее важна неформальная часть: знакомство, общение, совместные мероприятия.

«Эвенки живут не только в России, но и в Китае. Для наших детей это возможность не просто показать знания, но и встретиться со сверстниками из другой страны, которые тоже изучают эвенкийский язык. Дети знакомятся, дружат. Для них это большое событие», — рассказывает руководитель проекта Мария Дьяконова.

Изольда Баишева отмечает, что после поездок дети возвращаются с новым отношением к изучению языка. Для них эвенкийский перестает быть просто еще одним школьным предметом. Он дает возможность путешествовать, знакомиться с новыми людьми, участвовать в интересных событиях и добиваться успехов.

«Когда дети становятся победителями, получают призы, о них пишут, о них говорят. Они чувствуют, что это важно, что их знания ценят. И это очень мотивирует», — говорит директор.

Материал подготовлен по итогам экспедиции Агентства социальной информации в Олёкминский район в июне 2026 года при поддержке компании «Нордголд».

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