«Библиослед»: история якутских корейцев и песни «Ариран»

Рубрика «Библиослед» Национальной библиотеки Якутии знакомит читателей с краеведческими материалами и интересными фактами из истории, основанными на российских и зарубежных источниках.

Новый дайджест посвящён истории якутских корейцев, переселившихся в Россию и Якутию в разные исторические периоды. В публикации рассказывается о том, как корейская культура стала частью этнического многообразия республики, сохраняя свои традиции и культурное наследие.

Песня «Ариран» — один из символов корейской культуры. Материал прослеживает её историю от старейших известных записей до альбома BTS 2026 года и показывает, как традиционная песня продолжает жить во времени и находить отклик у новых поколений. Дайджест приурочен к Году культуры в Якутии и Дню народного единства.