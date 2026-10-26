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27.10.2026 04:30
чтение: 1 мин
Мультикультурная Якутия

«Библиослед»: история якутских корейцев и песни «Ариран»

«Библиослед»: история якутских корейцев и песни «Ариран»

Рубрика «Библиослед» Национальной библиотеки Якутии знакомит читателей с краеведческими материалами и интересными фактами из истории, основанными на российских и зарубежных источниках.

Новый дайджест посвящён истории якутских корейцев, переселившихся в Россию и Якутию в разные исторические периоды. В публикации рассказывается о том, как корейская культура стала частью этнического многообразия республики, сохраняя свои традиции и культурное наследие.

Песня «Ариран» — один из символов корейской культуры. Материал прослеживает её историю от старейших известных записей до альбома BTS 2026 года и показывает, как традиционная песня продолжает жить во времени и находить отклик у новых поколений. Дайджест приурочен к Году культуры в Якутии и Дню народного единства.

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Источник: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)

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