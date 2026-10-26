«Библиослед»: история якутских корейцев и песни «Ариран»
«Библиослед»: история якутских корейцев и песни «Ариран»
Рубрика «Библиослед» Национальной библиотеки Якутии знакомит читателей с краеведческими материалами и интересными фактами из истории, основанными на российских и зарубежных источниках.
Новый дайджест посвящён истории якутских корейцев, переселившихся в Россию и Якутию в разные исторические периоды. В публикации рассказывается о том, как корейская культура стала частью этнического многообразия республики, сохраняя свои традиции и культурное наследие.
Песня «Ариран» — один из символов корейской культуры. Материал прослеживает её историю от старейших известных записей до альбома BTS 2026 года и показывает, как традиционная песня продолжает жить во времени и находить отклик у новых поколений. Дайджест приурочен к Году культуры в Якутии и Дню народного единства.
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