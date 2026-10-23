Памяти этномузыковеда Шейкина

Голоса тайги, шепот тундры и танец солнца: как в Якутске ожила музыкальная этнография

15 октября камерный зал АГУИККИ превратился в «машину времени». Здесь не просто пели и танцевали – здесь звучала сама история, записанная на пленку и оживленная голосами современных носителей традиций. Концерт-лекция, прошедший в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Первые международные научные чтения памяти Ю.И. Шейкина», стал редким шансом прикоснуться к живому культурному коду народов Севера, пишет Добжанская О.Э., доктор искусствоведения, профессор АГУИККИ.

Юрий Ильич Шейкин (1949-2023) – выдающийся ученый-этномузыковед, исследователь музыкального фольклора народов Северной Азии, доктор искусствоведения, профессор – совершил более сотни экспедиций в самые отдаленные уголки Сибири и Дальнего Востока. Но он не просто собирал материал для научных статей. Шейкин всегда стремился популяризировать музыкальное искусство коренных народов: организовывал фольклорные концерты, выпускал радиопередачи, участвовал в создании телефильмов. Именно поэтому «Первые международные научные чтения памяти Ю.И. Шейкина» стали не просто академическим форумом, а живым продолжением его просветительской миссии – передачи традиций из рук в руки, от ученых к носителям, от информантов из далеких 1980-х к молодым исполнителям.

Анатомия якутского звука: от гортани до нёба

Концерт начался с погружения в акустическую лабораторию традиционной якутской музыки. Для неподготовленного слушателя северные напевы могут показаться монотонными, но этномузыкология открывает здесь сложнейшую систему фонации.

Исследователи выделяют четыре стиля саха: от возвышенного «дьиэрэтии» до шаманского камлания «кутуруу». Но настоящий фурор произвели уникальные типы пения в стиле «дэгэрэҥ». Носительница культуры северных саха Марина Васильева из Верхоянья– внучка легендарной народной певицы Марии Слепцовой – КустуйМаарыйа исполнила приветственный тойук на янский напев, а такжестаринные обрядовые напевы из репертуара старшей родственницы. Юлия Васильева – ученица певицы Марии Новгородовой из Верхоянья – продемонстрировала попурри из старинных напевов верхоянской исполнительницы.

Зрители услышали «хабарҕаырыата» – пение с гортанными хрипами, в котором воспевается божество Дьөһөгөй и якутский конь. Но еще более экзотичным оказалось «таҥалайырыата» (нёбное пение), где через специфическую артикуляцию описывается образная походка лошадей разных мастей. А вот «мурунырыата» – пение «в нос» с полностью плоским назальным звуком – перенесло зал в интимный мир лирики: так эвенская девушка настраивала себя перед свиданием с возлюбленным.

Екатерина Черемкина (дочь народного певца Прокопия Егоровича Слепцова –ОйуунБорокуопай) исполнила две песни из репертуара отца – песню куропатки и песню, воспевающую конное убранствона напевы Абыйского района.

Лилия Стручкова из с. Табалах Верхоянского улуса исполнила обрядовый напев из репертуара варвары Эверстовой.

Традиционные напевы северных саха показали, что перед нами –не просто песни, а сложнейшаяанатомия традиционного вокала, которая доказывает, что традиция – это высочайшая технология владения своим телом(голосовым аппаратом).

«Хох!» – шепот тундры и медвежий культ

Если якутские тойуки– это голос открытой земли, то песни коренных малочисленных народов Севера звучат как тайный шепот тайги и тундры.

Этнографический блок, посвященный эвенам, эвенкам и юкагирам, раскрыл перед залом суровые законы выживания и веры. Поразительный пример этнографической достоверности показал эвенский ансамбль «Долгунча». Их номер был посвящен почитанию медведя– тотемного животного-покровителя эвенов. Ведущая вечера Надежда Варламова-Надикан объяснила зрителям строгий табу-ритуал: эвенам запрещено смотреть в глаза хозяину тайги, а при употреблении его мяса в пищенужно обязательно произносить «Хох!» – голосом ворона, чтобы не навлечь гнев зверя. Когда зал услышал этот вороний клич вживую, по спине пробежали мурашки.

А когда учитель эвенкийского языка Светлана Михайлова спела колыбельную, записанную Юрием Шейкиным в далеком 1987 году в поселке Иенгра, в зале повисла особая тишина. Это был голос из прошлого, который благодаря полевикам-ученым обрел бессмертие. В экспедиции 1987 года Ю.И. Шейкиным и Т.И. Игнатьевой в селе Андрюшкино Верхнеколымского района был записан и юкагирский напев «Ярхадана», который исполнила Елена Воронцова.

Ярко прозвучали родовые напевы эвенов в исполнении Надежды Захаровой изЛамынхинского эвенского национального наслега Кобяйского улуса, напевы олекминских эвенков в исполнении Ляны Яковлевой, а также песня-восхваление реки Алдан в исполнении Надикан.

«Омуканово» и круг солнечного цикла

Не менее удивительным оказалось и культурное наследие русских старожилов – потомков казаков, осевших в бассейне Индигирки еще в XVII веке. Танец «Омуканово», который показали юные Святослав Шкулев и Елизавета Полятинская, поставлен Зайко Р.Д. по научному описанию исследователя хореографии северных народов М.Я. Жорницкой. Он стал живым памятником межнационального диалога. По легенде, танец пошел от веселого «омука» (юкагира), под чьи песни так и тянуло плясать.

Финал вечера закономерно перешел от слушания к действию. Запевала Артур Семенов-Тоҥ Саха вывел гостей в круговой танец «осуохай». Этот танец – не просто развлечение, а сложнейшее обрядовое действо летнего солнцестояния Ысыах, символ солнечного круговорота и единства, внесенный в федеральный реестр нематериального культурного достояния России.

Под сводами зала все участники и гости концерта плясали якутский осуохай, эвенский хадэ и эвенкийские круговые танцы. В этот момент стала очевидна главная мысль вечера: этнография – это не пыльные фолианты. Это живые люди, их дыхание, их память и их голос.

Команда, которая хранит огонь

Особые слова благодарности – организаторам концерта, чей совместный труд сделал этот вечер возможным.

Надежда Николаевна Варламова-Надикан, выпускница аспирантуры АГУИККИ по научной специальности «Музыкальное искусство», преподаватель Якутского музыкального колледжа имени Жиркова и этнопевица, не только вела вечер, но и сама выходила на сцену как пропагандистмузыкальной культуры народов севера. Ее двойная роль – ученого и практика – стала символом того самого моста между академической наукой и живой традицией, который так стремился построить Юрий Шейкин.

Рядом с ней работала Варвара Егоровна Дьяконова, кандидат искусствоведения, доцент Института музыки, музыкальных технологий и искусствоведения АГУИККИ. Именно благодаря ее научному и педагогическому опыту концерт обрел ту самую этнографическую достоверность, которая отличает настоящую полевую школу от сценической стилизации.

Вместе они создали пространство, где наука не отменяет магию, а объясняет ее. И пока такие люди продолжают дело Юрия Ильича Шейкина, культурный код народов Якутии остается невредимым.