Настоящий поступок маленького героя

В Якутске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконном вторжении в чужую квартиру и жестоком нападении на пожилого соседа с инвалидностью. Жизнь пенсионеру спас его маленький внук, который вовремя успел позвать на помощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Прокурор города Якутска уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Женщине инкриминируют нарушение неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предмета в качестве оружия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошел в июне 2026 года. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина без разрешения проникла в квартиру своего пожилого соседа — инвалида первой группы. Внутри она набросилась на беспомощного пенсионера и избила его шваброй, после чего пустила в ход нож, нанеся мужчине удары по различным частям тела.

Остановить расправу помог малолетний внук потерпевшего. Ребенок не растерялся, выбежал из квартиры в подъезд и попросил других соседей срочно вызвать полицию.

На данный момент расследование завершено, а материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.