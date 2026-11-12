Соцпрограммы и трезвость: ЯГД рассмотрела две важные инициативы

В Якутской городской Думе рассмотрели финансирование социальных программ и инициативу по профилактике алкоголизма

На заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной поддержке и охране здоровья граждан рассмотрели прогноз социально-экономического развития города, проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также обращение депутата Ольги Шерстянниковой.

Заседание провела председатель комиссии Алена Никитина. В обсуждении приняли участие члены комиссии Нина Горбунова, Евдокия Евсикова, Александр Чудиновских и представители профильных структур Окружной администрации.

В рамках рассмотрения проекта бюджета депутаты обсудили финансирование двух муниципальных программ, относящихся к компетенции комиссии. В центре внимания были меры поддержки семей с детьми, ветеранов и людей с инвалидностью, а также мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

На реализацию программы «Молодежь. Семья. Спорт. Общество — Здоровый город» в 2027 году предусмотрено 75,3 млн рублей. Средства направят на поддержку семей с детьми, в том числе многодетных, малоимущих и находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжится работа центра помощи семьям, проведение городских мероприятий ко Дню семьи, Дню матери и Дню отца. Кроме того, программа предусматривает мероприятия по иммунопрофилактике и предупреждению инфекционных заболеваний.

На программу «Социальная поддержка и содействие занятости населения» запланировано 55,4 млн рублей, что составляет 103,1% к уровню 2026 года. В частности, 9,3 млн рублей предусмотрено на материальную помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Это на 27,4% больше, чем в текущем году. Также программа включает поддержку ветеранов и общественных организаций людей с инвалидностью, проведение реабилитационных курсов для детей с инвалидностью и содействие временному трудоустройству несовершеннолетних.

Отдельно комиссия рассмотрела обращение депутата Ольги Шерстянниковой с предложением организовать социальную рекламную кампанию, направленную на профилактику алкоголизма и укрепление семейных ценностей. Инициатива предполагает размещение тематических баннеров вблизи торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию. Депутаты поддержали дальнейшую проработку предложения совместно с профильными подразделениями и специалистами в сфере общественного здоровья. Предстоит оценить возможные форматы, организационные условия и финансовые затраты на его реализацию.