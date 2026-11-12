Жизнь без боли и высыпаний: Современная медицина против псориаза

Национальные проекты России. Продолжительная и активная жизнь.

Очередную школу псориаза провели дерматовенерологи

Якутский республиканский кожвендиспансер ежегодно проводит Школу псориаза, посвященную Всемирному дню борьбы с псориазом.

— Темой и идеей нынешней школы послужила современная терапия псориаза, лечение генно-инженерными биологическими препаратами, — сообщила врач-дерматовенеролог ЯРКВД Туйаара Семенова, которая организовала и провела школу. — Приглашены были пациенты с псориазом, получающие высокотехнологичную медицинскую помощь и планирующие получать ее.

Тамара Сергеевна рассказала о новом методе лечения, его эффективности. Поделился результатом пациент получающий лечение биологическим препаратом. Он отметил, что высыпания на его теле исчезли и что ходить и подниматься по лестнице стало легче.

Пациентам напомнили, что больным с псориазом требуется диспансерное наблюдение.

Врачи-дерматологи рекомендуют своим пациентам соблюдать следующие рекомендации:

избегать раздражения и травм кожи (не использовать жесткие мочалки, не пересушивать кожу, после окончания водных процедур увлажнять кожу специальными кремами, коротко стричь ногти). После душа кожу нужно аккуратно промокать полотенцем; при обострении заболевания исключить посещение сауны и бани; избегать применения мочалок,

по возможности избегать стрессов и нервного перенапряжения

правильно питаться, из рациона следует исключить алкоголь, ограничить фастфуд,

регулярно проводить санацию очагов хронической инфекции в организме,

правильно организовать трудовую деятельность. Нежелательна работа в условиях повышенной температуры и влажности, в условиях воздействия химических вредных веществ,

избегать переохлаждения и простудных заболеваний, поскольку это приводит к снижению защитных сил организма (иммунитета) и провоцирует появление высыпаний,

при ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу специалисту и пройти обследование, это поможет избежать перехода болезни в более тяжелую стадию и предотвратит развитие осложнений.

Соблюдение этих несложных правил, рекомендаций врача и информированность — залог успешного лечения, а значит, поддержка вашего здоровья! Берегите себя и будьте здоровы.