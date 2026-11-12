Этичные и смелые: Честный диалог о тревоге и зависимости

Наш постоянный автор Зоя Игнатьева пишет об участии клинических психологов Якутского республиканского наркодиспансера в городском форуме сообщества «Этичные и смелые». На мероприятии специалисты обсудили с мотивированными и открытыми к диалогу горожанами темы зависимости, созависимости и тревожных состояний.

Этичные и смелые.

«На такие форумы люди приходят мотивированными и открытыми к диалогу…».

Сообщество «Этичные и Смелые» в очередной раз пригласило практикующих психологов на свой форум для жителей города. Об участии в нем мне рассказали клинические психологи Якутского республиканского наркодиспансера Надежда Замятина, Виктория Филиппова и Татьяна Махмуд, которые говорили с гостями форума о зависимости и созависимости, о тревожных состояниях.

Кстати, я обратила внимание, что клинических психологов, специализирующихся на работе с зависимостями, в списке участников заявлено было не так уж много.

Форум работал на нескольких площадках, горожан, желающих получить индивидуальную консультацию, собралось много. Кто-то выбирал открытые мастер-классы, кто-то – лекции, кому-то нужны были экспресс-консультации.

— Я попала на форум в третий раз, — поделилась клинический психолог ЯРНД Татьяна Махмуд. — В этом году форум был очень хорошо организован, люди могли выбрать тему консультации заранее, нам помогали волонтеры, которые следили за временем и регулировали поток клиентов. Экспресс-консультации были получасовые, желающих принять участие было очень много. На экспресс-консультации человек может прийти анонимно, задать свои вопросы, получить консультацию, снять тревогу, страх перед психологом, понять свою проблему, решить, продолжить ему работу с психологом или нужно найти психотерапевта. Я заявила себя как клинический психолог, психолог, работающий в наркологии, и организаторы предложили мне тему «Зависимость, созависимость, тревожные расстройства».

— С какими запросами обращались люди, Татьяна Ивановна?

— В основном вопросы были по зависимости. Что меня удивило, обращались молодые люди. Пришел молодой человек с вопросами «Кто я, где я, я потерялся… Куда мне двигаться дальше?». В ходе получасовой консультации мы с ним выяснили, что у него алкогольная зависимость, что ему уже надо воздержаться от употребления, потому что он употребляет уже чаще, чем четыре раза в месяц. В конце нашей беседы он переформулировал свой вопрос и сказал: «я боялся признаться, что у меня есть зависимость. Сейчас я понял это и буду над этим работать». Другой человек заявил, что имеет алкогольную зависимость, но его семья с ним не согласна. Я поняла, что он пришел, чтобы его подбодрили, подтвердили, что у него действительно есть зависимость, что ему надо продолжить лечение, чтобы избавиться от нее. Еще был такой запрос: человек употребляет не только алкоголь, но и наркотики, он сам это понимает и пытается найти способ лечения. Моя задача в этом случае была рассказать, какие есть формы лечения, что ему лучше выбрать. Мы подобрали ему лечение, и он остался доволен. Были также очень личные вопросы, тоже связанные с употреблением.

Для человека с зависимостью или его близких визит к наркологу зачастую связан с внутренним сопротивлением. Клинический психолог на форуме спокойно, без морализаторства, один на один разбирает его историю, это помогает увидеть реальную картину болезни и решиться на лечение.

— Я вижу, что Вы с удовольствием участвуете в форуме. Что Вам лично дает участие в такого рода мероприятиях?

— Я рада, что наша профессия нужна людям, что она популяризуется, что психология в нашей республике развивается, и это очень приятно. Я благодарна организаторам за то, что они каждый год проводят такие форумы для населения. Что касается нас, участников, форум для кого-то площадка, чтобы заявить о себе. Для меня это приятный бонус к работе, потому что я могу найти людей, которые стесняются обратиться в наркологический диспансер, но признаются, что у них есть зависимость либо не знают, что делать с этой зависимостью. Главное – что на такие форумы приходят люди, которым нужна помощь, люди приходят очень мотивированными и открытыми к диалогу. Мне нравится такая форма работы, и участие в форуме «Этичные и смелые» стало для меня ежегодной традицией.