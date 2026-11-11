Национальный проект. Продолжительная и активная жизнь.

Если у вас сахарный диабет

В России идет Неделя борьбы с сахарным диабетом, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября. Цель ее – привлечь внимание к проблеме диабета как к одному из наиболее распространенных хронических заболеваний, факторах риска и его профилактике.

В рамках Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в нашей республике, как и повсюду в России, выстраивается единая система помощи пациентам с сахарным диабетом, растет число людей, прошедших обучение в школах для пациентов с этим заболеванием. По федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» создан единый информационный ресурс по профилактике, раннему выявлению и лечению диабета.

Изучая вопрос о влиянии вредных привычек на здоровье больных с сахарным диабетом, я узнала о результатах обследования, проведенного в Архангельской областной клинической больнице. Результаты обследования показали, что прием алкоголя даже в небольших количествах способствует утяжелению течения сахарного диабета. Архангельские врачи выявили, что 8,3% обследованных ими пациентов с диабетом имеют признаки хронического алкоголизма.

— Алкоголь однозначно негативно влияет на течение диабета, — говорит и врач-эндокринолог, заведующая Региональным эндокринологическим центром Якутской республиканской клинической больницы София Семенова. — К нам в отделение, а то и сразу в реанимацию, нередко экстренно поступают пациенты с сахарным диабетом после употребления алкоголя или пива в состоянии кетоацидоза, а это жизнеугрожающее осложнение сахарного диабета. Кетоацидоз развивается у пациентов с хроническим злоупотреблением алкоголем, заболеваниями печени и острым употреблением алкоголя.

— Что вы наблюдаете у своих пациентов, больных сахарным диабетом, Виктория Михайловна? – спросила я врача-психиатра-нарколога Якутского республиканского наркологического диспансера Виктории Башановой.

— При употреблении алкоголя у больного сахарным диабетом могут наблюдаться как гипогликемические, так и гипергликемические состояния. Алкоголь способен снижать уровень глюкозы в крови, особенно если выпивать его натощак или в больших количествах, что увеличивает риск гипогликемии — опасного состояния, способного привести к потере сознания или даже коме. В то же время он может вызывать повышение уровня глюкозы при длительном употреблении, особенно если напитки содержат сахар или при приеме сладких коктейлей, что усугубляет течение диабета и способствует развитию осложнений. Кроме того, алкоголь негативно влияет на функции печени, отвечающей за метаболизм глюкозы и производство гликогена. Повреждение печени при регулярном употреблении спиртных напитков мешает правильной регуляции уровня сахара в крови. Также алкоголь оказывает токсическое воздействие на поджелудочную железу, ухудшая ее функцию и потенцируя развитие диабета второго типа. Еще одним важным аспектом является влияние алкоголя на общее здоровье человека. Он способствует развитию ряда осложнений диабета, таких как поражение сосудов, нервных волокон, почек и глаз. Не менее важно, что алкоголь усиливает риск возникновения гипертонии и способствует набору веса, что также негативно сказывается на течении заболевания.

Что ж, вывод один: стоит помнить, организм здорового человека страдает от продуктов распада этанола, ослабевает и становится более подвержен развитию сахарного диабета. Если же диагноз уже поставлен, то риск возможных осложнений при распитии спиртного существенно возрастает.