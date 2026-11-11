Американские дипломаты впервые за десять лет приехали в Якутию: что связывает Якутск с историей США

Сотрудник политического отдела посольства США Питер Слоан у макета истребителя P-39 Airacobra в мемориальном комплексе, посвящённом участникам воздушной трассы АЛСИБ. Якутск

В октябре Якутск посетили представители посольства США. Во время поездки они познакомились с историей республики и узнали о роли региона в воздушной трассе Аляска — Сибирь, по которой в годы Второй мировой войны перегоняли американские самолёты для Советского Союза.

В Якутске побывали временно исполняющий обязанности заместителя главы дипломатической миссии США Данте Парадизо и сотрудник политического отдела посольства Питер Слоан. Как сообщило посольство США в своих социальных сетях, это был первый более чем за десять лет официальный визит американских дипломатов в Республику Саха (Якутия).

Одной из тем поездки стала история воздушной трассы Аляска — Сибирь, известной как АЛСИБ. Этот маршрут сыграл важную роль в доставке американской авиационной техники в Советский Союз в годы Второй мировой войны.

На опубликованной фотографии Питер Слоан запечатлён перед макетом истребителя P-39 Airacobra — одним из главных экспонатов мемориала, посвящённого советским лётчикам-перегонщикам. Мемориальный комплекс находится неподалёку от аэропорта Якутска, в сквере имени Юрия Гагарина.

АЛСИБ: воздушный мост между Аляской и Сибирью

Воздушная трасса Аляска — Сибирь действовала с 1942 по 1945 год. Она стала частью программы ленд-лиза — поставок США военной техники, оборудования и других материалов союзникам в годы войны.

Маршрут протяжённостью около 6,5 тысячи километров проходил от американского города Фэрбанкс на Аляске через Берингов пролив, Чукотку, Колыму и Якутию до Красноярска. Затем самолёты направлялись к районам, где находились военные части.

По трассе работали советские лётчики. Американские самолёты принимали на Аляске, после чего экипажи перегоняли их через несколько промежуточных аэродромов. Путь проходил через малонаселённые территории с суровым климатом, сложным рельефом и непростыми погодными условиями.

За годы работы АЛСИБ по маршруту перегнали более восьми тысяч самолётов. Среди них были истребители P-39 Airacobra, P-40 Kittyhawk, бомбардировщики A-20 Boston и B-25 Mitchell, а также транспортные машины.

Почему Якутия была важна для воздушной трассы

Республика стала одним из ключевых участков маршрута. На её территории действовали аэродромы, обеспечивавшие посадку, дозаправку, техническое обслуживание и дальнейшую перегонку самолётов.

В числе населённых пунктов и аэродромов, связанных с АЛСИБом, были Якутск, Оймякон, Сеймчан, Зырянка, Олёкминск и другие точки северо-востока страны. Создание и работа этой инфраструктуры потребовали огромных усилий от лётчиков, инженеров, техников и местных жителей.

Перелёты были опасными. Лётчикам приходилось преодолевать большие расстояния над тайгой и горными районами, ориентироваться в условиях ограниченной навигации и учитывать резкие изменения погоды. По данным исторических материалов, на советском участке трассы были потеряны самолёты и погибли лётчики.

P-39 Airacobra — один из символов АЛСИБа

Истребитель P-39 Airacobra, макет которого виден на фотографии из Якутска, был одной из наиболее известных американских машин, поступавших в СССР по ленд-лизу.

Самолёты этого типа активно использовались советскими лётчиками в годы войны. По трассе АЛСИБ в Советский Союз доставили тысячи P-39. Поэтому появление такого самолёта в мемориальном комплексе закономерно: он напоминает о масштабах воздушного моста и людях, благодаря которым техника попадала на фронт.

Памятные объекты, посвящённые АЛСИБу, сохраняют историю не только военных поставок, но и совместной работы людей разных стран в годы войны.

История, которая связывает континенты

Визит американских дипломатов стал поводом вновь обратить внимание на одну из важных страниц истории Якутии. Более восьмидесяти лет назад регион оказался частью масштабного международного маршрута, связывавшего Аляску и Сибирь.

Сегодня память об АЛСИБе сохраняют мемориалы, музейные экспозиции, архивные документы и исследования. История трассы напоминает о вкладе советских лётчиков и жителей северных территорий в обеспечение фронта и о сотрудничестве союзников в годы Второй мировой войны.