Как приготовить идеальную глазунью: 5 секретов вкусного завтрака, о которых знают не все

Глазунья на завтрак: 5 секретов приготовления идеальной яичницы — простой рецепт

Как приготовить идеальную глазунью

Что может быть проще яичницы на завтрак? Казалось бы, достаточно разбить пару яиц на сковороду — и блюдо готово. Но почему у одних глазунья получается аппетитной, с нежным белком и красивым золотистым желтком, а у других превращается в сухую пережаренную яичницу?

Кулинар Галина Смарина делится простым рецептом глазуньи и раскрывает несколько хитростей, которые помогут приготовить вкусный завтрак всего за несколько минут.

Это блюдо не требует дорогих продуктов, сложных кулинарных навыков или много времени. А результат порадует всю семью!

Что понадобится для приготовления

Ингредиенты на 1–2 порции:

2–3 куриных яйца;

15 г сливочного масла;

1 чайная ложка растительного масла (по желанию);

соль по вкусу;

чёрный молотый перец;

свежая зелень для украшения.

Как приготовить глазунью: пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте сковороду

Поставьте сковороду на небольшой или средний огонь. Добавьте сливочное масло и дождитесь, пока оно растает. Не допускайте, чтобы масло начало подгорать.

Шаг 2. Аккуратно разбейте яйца

Лучше разбивать яйца сначала в небольшую чашку, а затем осторожно переливать на сковороду. Так желток с большей вероятностью останется целым.

Шаг 3. Жарьте на умеренном огне

Готовьте глазунью примерно 3–5 минут. Белок должен стать непрозрачным и полностью приготовиться, а желток — приобрести желаемую консистенцию. Если нужно, ненадолго накройте сковороду крышкой.

Шаг 4. Добавьте специи

Посолите, поперчите и украсьте свежей зеленью. Аккуратно переложите готовые яйца на тарелку.

Подавать глазунью лучше сразу, пока она горячая и ароматная.

Пять секретов идеальной глазуньи

Чтобы обычная яичница получилась особенно вкусной, воспользуйтесь советами:

Выбирайте свежие яйца. Они лучше сохраняют форму при жарке. Не перегревайте сковороду. Слишком высокая температура быстро пересушивает белок. Используйте сливочное масло. Оно придаёт блюду приятный сливочный аромат. Не повреждайте желток. Именно целый желток делает глазунью такой аппетитной. Не передерживайте блюдо. Следите за готовностью белка, чтобы он оставался нежным.

С чем подать глазунью на завтрак?

Глазунья прекрасно сочетается с самыми разными продуктами. Можно подать её с хрустящими тостами, свежими помидорами, огурцами, авокадо, сыром или зеленью.

Для более сытного завтрака добавьте немного обжаренного бекона или овощной салат. А чашка ароматного кофе или чая завершит утреннюю трапезу.

Маленький совет от Галины Смариной

Не пытайтесь приготовить глазунью на сильном огне, чтобы ускорить процесс. Лучше немного подождать, чем получить сухой белок и пережаренные края. Умеренная температура — один из главных секретов вкусного результата.

Если готовите для детей, беременных женщин или людей со сниженным иммунитетом, выбирайте полностью приготовленные яйца, включая желток.

Вкусное утро начинается с простых рецептов!

Иногда для хорошего настроения не нужны сложные блюда и экзотические продукты. Обычная глазунья, приготовленная с душой, может стать прекрасным началом дня.

А как вы любите готовить яйца на завтрак: глазунью, омлет или яйца вкрутую? Делитесь любимыми рецептами и секретами в комментариях!

Готовьте с удовольствием!

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