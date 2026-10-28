Бабушка из Самарканда показала, как готовить хрустящие баклажаны по-восточному: съедают раньше, чем остынут

Обалденная закуска

баклажаны по-восточному

Баклажаны у нас в семье долго были только в икре или в рагу. Я не думала, что из них можно сделать закуску, за которой тянутся все гости. Но один раз я попробовала баклажаны по-восточному по рецепту соседки из Самарканда и теперь готовлю при каждом удобном случае. Секрет в тонких ломтиках, быстрой обжарке и пряной заливке с чесноком. Закуска получается ароматной, чуть острой и в меру кисло-сладкой.

Для приготовления понадобится

Баклажаны (лучше молодые, с тонкой кожурой и без горечи) — 2 крупных, болгарский перец — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, соевый соус — 2 ст. л., уксус 9% — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу, молотый кориандр — 0,5 ч. л., острый красный перец — щепотка, растительное масло — 80 мл, кинза или базилик — небольшой пучок.

Как готовить

Баклажаны нарезаю кружками или брусочками толщиной около 1 см. Посыпаю солью, перемешиваю и оставляю на 15 минут. Выделившуюся горечь вместе с соком отжимаю и промокаю ломтики бумажным полотенцем. На сковороде разогреваю половину масла. Обжариваю баклажаны небольшими порциями на сильном огне до золотистой корочки. Сковороду не перегружаю, иначе овощи начнут тушиться и станут мягкими. Готовые ломтики перекладываю на полотенце, чтобы ушло лишнее масло. Болгарский перец нарезаю тонкой соломкой. Обжариваю в оставшемся масле 1–2 минуты, он должен остаться хрустящим. В миске смешиваю пропущенный через пресс чеснок, соевый соус, уксус, сахар, кориандр и красный перец. Добавляю мелко нарубленную зелень. Теплые баклажаны и перец выкладываю в миску с заправкой. Осторожно перемешиваю, чтобы не помять ломтики. Накрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. За это время закуска пропитывается ароматом и становится вкуснее.

Интересный факт

Баклажан пришел в Европу из Азии. В Индии его выращивали тысячи лет назад, а в Средней Азии и на Кавказе он стал одним из главных овощей (подробнее о происхождении и сортах баклажана). Поэтому в восточной кухне так много способов его приготовить: от жареных закусок до густых рагу.

Полезный совет

Не берите перезревшие баклажаны с крупными темными семечками и дряблой кожурой. Они часто горчат и впитывают слишком много масла. Чтобы закуска вышла менее жирной, ломтики можно запечь в духовке при 200 °C по 15 минут с каждой стороны. Соевый соус уже соленый, поэтому соль в заправку добавляйте в последнюю очередь, после пробы.

Другие рецепты