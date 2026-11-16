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полезный салат на завтрак

Что приготовить на завтрак, чтобы было одновременно вкусно, сытно и полезно? Оказывается, совсем необязательно часами стоять у плиты или покупать дорогие продукты. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе появится яркий, сочный, полезный салат на завтрак, который захочется готовить снова и снова.

Яйца, авокадо, свежие овощи и немного сыра — сочетание, которое не только радует вкусом, но и помогает начать день с полноценного приёма пищи.

Наш постоянный автор Галина Смарина делится рецептом лёгкого и питательного завтрака, который можно приготовить всего за 10 минут, если заранее отварить яйца.

Почему этот салат стоит попробовать?

Утром многие по привычке ограничиваются бутербродами или чашкой кофе. Однако завтрак может быть гораздо разнообразнее.

В этом салате удачно сочетаются белки, ненасыщенные жиры и пищевые волокна. Яйца и сыр делают блюдо сытным, авокадо придаёт нежную текстуру, а свежие овощи добавляют сочность и приятный хруст.

При этом никаких сложных кулинарных приёмов не потребуется.

Ингредиенты для полезного салата

На две порции понадобится:

Яйца — 2 штуки.

Авокадо — 1 штука.

Свежий огурец — 1 штука.

Помидоры черри — 6–8 штук.

Сыр фета или брынза — 50 г.

Листья салата или руккола — 50 г.

Оливковое масло — 1 столовая ложка.

Лимонный сок — 1 чайная ложка.

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить салат на завтрак: пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте яйца

Отварите яйца вкрутую в течение 9–10 минут после закипания воды. Затем охладите их, очистите от скорлупы и разрежьте на четвертинки.

Если хотите сэкономить время утром, яйца можно сварить накануне и хранить в холодильнике.

Шаг 2. Нарежьте овощи

Огурец нарежьте тонкими полукружьями, а помидоры черри разрежьте пополам.

Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте мякоть аккуратными ломтиками.

Чтобы авокадо не потемнел, слегка сбрызните его лимонным соком.

Шаг 3. Подготовьте зелень и сыр

Листья салата промойте, тщательно обсушите и порвите руками на небольшие кусочки.

Сыр фета или брынзу нарежьте кубиками.

Шаг 4. Соберите салат

На дно глубокой тарелки выложите зелень. Сверху распределите огурцы, помидоры, авокадо и кусочки сыра.

Добавьте четвертинки варёных яиц.

Шаг 5. Приготовьте заправку

Смешайте оливковое масло с лимонным соком и небольшим количеством чёрного перца.

Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. При необходимости немного посолите.

Всё! Вкусный и полезный завтрак готов.

Чем полезен такой завтрак?

Этот салат сочетает продукты, которые помогают сделать утренний рацион разнообразным и сбалансированным.

Яйца — источник белка. Они содержат полноценный белок, необходимый для поддержания мышц и нормальной работы организма.

Авокадо — источник полезных жиров. В нём преобладают ненасыщенные жирные кислоты, а также содержатся пищевые волокна.

Овощи — источник витаминов и клетчатки. Огурцы, помидоры и листовая зелень помогают разнообразить рацион и увеличить потребление овощей.

Сыр — источник белка и кальция. Однако фета и брынза могут содержать довольно много соли, поэтому дополнительно солить салат нужно осторожно.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют включать овощи и фрукты в ежедневный рацион. Подробнее о принципах здорового питания можно узнать на официальном портале «Здоровое питание» Роспотребнадзора.

Три секрета вкусного салата

Первый секрет — выбирайте спелый авокадо.

Он должен быть слегка мягким при осторожном нажатии, но не рыхлым. Такой плод придаст салату нежную кремовую текстуру.

Второй секрет — не переборщите с заправкой.

Одной столовой ложки оливкового масла вполне достаточно для двух порций. Салат должен оставаться свежим и лёгким.

Третий секрет — готовьте непосредственно перед подачей.

Свежие овощи и зелень лучше сохраняют текстуру, если смешивать их с заправкой непосредственно перед едой.

Как сделать завтрак ещё вкуснее?

Если хочется разнообразить рецепт, попробуйте добавить несколько новых ингредиентов.

Например, немного сладкого болгарского перца сделает салат ещё сочнее, а щепотка кунжута или тыквенных семечек придаст приятный ореховый вкус.

Для более сытного завтрака подайте к салату ломтик цельнозернового хлеба.

А если под рукой нет авокадо, можно приготовить упрощённый вариант с яйцами, огурцами, помидорами и зеленью.

Завтрак, ради которого захочется просыпаться раньше!

Этот салат — прекрасное доказательство того, что вкусная домашняя еда не обязательно требует много времени и сложных ингредиентов.

Всего 10 минут, несколько свежих продуктов — и на столе яркий, аппетитный завтрак, который подойдёт для всей семьи.

Попробуйте приготовить его уже завтра утром. Возможно, именно этот рецепт станет одним из ваших любимых!

А что вы предпочитаете на завтрак — салаты, кашу, яичницу или бутерброды? Поделитесь своими любимыми блюдами в комментариях!

Готовьте с удовольствием и начинайте утро вкусно!

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