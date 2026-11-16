«ШОСТАКОВИЧ: от симфонии до киномузыки»

Музыка кино, которая трогает сердце.

Узнаете ли вы мелодию с первых нот?

Знаменитый «Романс» из фильма «Овод» покорил сердца миллионов и стал одной из самых узнаваемых мелодий композитора Дмитрия Шостаковича.

18 ноября 2026 года на концерте Филармонии Якутии прозвучит сюита из советского фильма «Овод» 1955 года.

Музыка о любви, мужестве, силе человеческого духа и верности своим убеждениям.

Также на концерте прозвучит СИМФОНИЯ №6.

Исполняет Государственный симфонический оркестр «Симфоника Артика» под управлением заслуженного деятеля искусств РС(Я) Натальи Базалевой.

18.11.2026 • 18:30 • Детская школа искусств №1 (ул. Ярославского, 27)

Билеты онлайн: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s597

Касса Филармонии Якутии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111

Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35



