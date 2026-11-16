Шостакович: От симфонии до киномузыки
«ШОСТАКОВИЧ: от симфонии до киномузыки»
Музыка кино, которая трогает сердце.
Узнаете ли вы мелодию с первых нот?
Знаменитый «Романс» из фильма «Овод» покорил сердца миллионов и стал одной из самых узнаваемых мелодий композитора Дмитрия Шостаковича.
18 ноября 2026 года на концерте Филармонии Якутии прозвучит сюита из советского фильма «Овод» 1955 года.
Музыка о любви, мужестве, силе человеческого духа и верности своим убеждениям.
Также на концерте прозвучит СИМФОНИЯ №6.
Исполняет Государственный симфонический оркестр «Симфоника Артика» под управлением заслуженного деятеля искусств РС(Я) Натальи Базалевой.
18.11.2026 • 18:30 • Детская школа искусств №1 (ул. Ярославского, 27)
Билеты онлайн: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s597
Касса Филармонии Якутии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111
Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35
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