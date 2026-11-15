Карманная экология: якутские чиновники породили собственное «общественное» движение

Обновлённое правление регионального отделения РЭО больше напоминает планёрку в Минэкологии и партучёбу, чем независимый гражданский контроль

В Якутском отделении «Российского экологического общества» (РЭО) подвели итоги внеочередного собрания и обновили руководящий состав. Судя по опубликованному списку, организация окончательно распрощалась со статусом независимой площадки. Вместо громких имён якутских активистов, которые годами вытаскивают на свет проблемы загрязнения рек и вырубки тайги, ключевые посты в структуре заняли действующие чиновники, системные общественники и представители крупного бизнеса.

По итогам голосования 12 ноября в правление вошли сразу трое сотрудников республиканского Минэкологии: сам министр Евгений Перфильев, а также специалисты ведомства Степан Куличкин и Владислав Велигура. Кресло председателя правления досталось Степану Куличкину. Компанию госслужащих слегка проредили общественники, чья лояльность к власти давно не вызывает никаких сомнений.

Так, одним из заместителей председателя стал Игорь Бястинов — предприниматель, член партии «Единая Россия», глава «Фонда экологической безопасности Дальнего Востока» и по совместительству председатель Общественного совета при том же самом Минэкологии. Вместе с ним в правление вошёл доктор биологических наук, директор Института естественных наук СВФУ Василий Колодезников, представляющий официальную вузовскую науку и экологическую экспертизу. Третьим в этой связке стал учёный-биолог Михаил Черосов.

Если вспомнить августовское пополнение рядов, картина становится ещё интереснее. Летом в региональную ячейку приняли представителя Минэкономики Якутии Жанну Посельскую и сотрудницу АЛРОСА Анастасию Габрашитову. Всего в республиканском отделении сегодня числится ровно десять человек.

В уставных документах РЭО громко провозглашено, что организация создана для экологического мониторинга и общественного контроля. Но в якутской конфигурации сама идея такого контроля выглядит анекдотично. Когда правление общественной структуры возглавляет чиновник министерства, а в состав входит прямой начальник, министр Перфильев, а на подхвате у них верноподданый единоросс и руководитель ведомственного общественного совета, ждать от этой площадки неудобных вопросов к власти абсолютно бессмысленно. Чиновники, по сути, учредили орган для общественного надзора над самими собой.

Присутствие в этой же десятке представителей Минэкономики и главного недропользователя республики завершает конструкцию. Получился максимально лояльный, закрытый клуб по интересам, где промышленники, регуляторы и системные эксперты могут спокойно обсуждать повестку без риска услышать резкую критику.

Между тем, Якутия давно славится сильным и зубастым экологическим сообществом. В республике хорошо знают имена Ивана Бурцева, Валерия Мекумянова, Афанасия Алексеева, Владислава Коротова и многих других экологов, общественников, журналистов, которые первыми бьют в набат при разливах топлива на реках, вырубке лесов или спорных промышленных проектах. Однако никого из этих ярких, но слишком неудобных для высоких кабинетов людей в списке десяти избранных ожидаемо не оказалось.

В итоге вместо живого гражданского института в республике оформился тихий, ручной и предельно удобный совет при министерстве. Формально всё безупречно: галочка об участии общественности поставлена, красивые слова о «междисциплинарном подходе» в пресс-релиз вписаны. Вот только реальной природе республики и якутянам от такого аппаратного междусобойчика ни холодно, ни жарко.

Ну и фото с мероприятия такое же, как и само общество – на первом плане министр. А вы говорите – общественность?