Недропользователи загрязнили водные объекты в Нерюнгринском районе

По результатам выездных обследований, проведенных на днях в Нерюнгринском районе, специалисты минэкологии зафиксировали природоохранные нарушения на двух водных объектах.

Контрольные мероприятия организованы с целью выявления и пресечения фактов загрязнения водных объектов. В ходе работы инспекторы обследовали ручьи Правый Медвежий, Трактовый, Гонамский, а также безымянные ручьи — притоки реки Гонам, и ручей Скабельцинский (приток реки Тимптон).

Из шести проверенных водных объектов загрязнение было выявлено на ручье Правый Медвежий и ручье Скабельцинский. Установлено, что причиной попадания загрязняющих веществ стала деятельность недропользователей, допустивших нарушение целостности дамб отстойников.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, установлены. Информация о выявленных нарушениях доведена до органов прокуратуры.

На местах экологических правонарушений инспекторами были отобраны пробы воды и произведены необходимые замеры. Результаты лабораторных исследований станут основой для формирования доказательной базы. В дальнейшем они будут использованы для предъявления исковых требований о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, к недропользователям, нарушившим природоохранное законодательство.

Специалисты ведомства отмечают, что оперативное установление источников загрязнения в данном районе затруднено из-за того, что участки золотодобывающих организаций находятся на труднодоступных территориях.

Минэкологии Якутии продолжит системную работу по контролю за соблюдением экологических норм предприятиями-недропользователями и защите водных ресурсов республики.

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