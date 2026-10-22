Минэкологии на страже здоровья граждан: слив нечистот на Чехова, 68 не остался безнаказанным

Увидел нарушение - сфотографируй и отправь жалобу

Жители многоквартирного дома по улице Чехова, 68 в Якутске направили в редакцию «Сахалайф» благодарственное письмо. Они благодарят редакцию за помощь в борьбе с несанкционированными сливами фекальных вод в жилой зоне. Отдельные слова признательности адресованы Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Ведомство отреагировало на обращение, нашло нарушителя и привлекло его к ответственности.

Проблему не стали замалчивать

Сливы сточных вод рядом с жилыми домами создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Это неприятный запах, загрязнение почвы и риск распространения кишечных инфекций. Особенно это опасно там, где играют дети. Жители долго не могли добиться результата. Тогда к решению вопроса подключились редакция и профильные ведомства.

По обращению от 7 октября 2026 года (№ 236) работу провёл Якутский комитет государственного экологического надзора (ЯКГЭН), подведомственный Минэкологии республики.

Что установили инспекторы

22 октября 2026 года комитет направил заявителю официальный ответ за номером 18/11-01-27-14912. Из него следует, что госинспекторы провели административное расследование. Оно установило, что гражданин осуществил несанкционированный слив сточных вод из ассенизаторской машины в неустановленном месте. Машина имеет государственный регистрационный знак С674 НТ.

По итогам расследования в отношении этого лица вынесено постановление о назначении административного наказания по статье 7.20 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за самовольное подключение и пользование системами водоснабжения и водоотведения, а также за самовольный слив в неустановленных местах. Размер наказания в письме не указан.

Копии ответа направлены для сведения врио руководителя Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) С.Г. Сивцеву и заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора Н.Б. Борисовой. Это значит, что к ситуации привлечено внимание и экологического, и санитарного надзора.

Почему это важно

Случай показывает, что обращения жителей работают, если они конкретны и подкреплены фактами. В данном случае нарушителя удалось установить по номеру машины. Специалисты напоминают, что вывоз жидких бытовых отходов допускается только организациям и лицам, которые сливают их в специально отведённых местах, на станциях приёма стоков.

Если вы стали свидетелем подобного нарушения, постарайтесь зафиксировать:

дату, время и место;

фото или видео слива;

государственный номер и марку машины.

С этими данными можно обратиться в Якутский комитет государственного экологического надзора по адресу: г. Якутск, 202-й микрорайон, корп. 18/2, тел. 43-66-21, или через сайт Минэкологии Якутии.

От редакции

Мы благодарим жителей дома на Чехова, 68 за неравнодушие и доверие. Благодарим и сотрудников Якутского комитета госэконадзора за оперативную работу. «Сахалайф» продолжит следить за тем, чтобы экологические нарушения в городе не оставались без внимания.

Ранее мы писали:

P.S. Жители сообщили, что сегодня снова была замечена ассенизаторская машина сливающая нечистоты возле их дома по ул. Чехова 68. Так что борьба продолжается.