Минэкологии на страже здоровья граждан: слив нечистот на Чехова, 68 не остался безнаказанным
Жители многоквартирного дома по улице Чехова, 68 в Якутске направили в редакцию «Сахалайф» благодарственное письмо. Они благодарят редакцию за помощь в борьбе с несанкционированными сливами фекальных вод в жилой зоне. Отдельные слова признательности адресованы Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Ведомство отреагировало на обращение, нашло нарушителя и привлекло его к ответственности.
Проблему не стали замалчивать
Сливы сточных вод рядом с жилыми домами создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Это неприятный запах, загрязнение почвы и риск распространения кишечных инфекций. Особенно это опасно там, где играют дети. Жители долго не могли добиться результата. Тогда к решению вопроса подключились редакция и профильные ведомства.
По обращению от 7 октября 2026 года (№ 236) работу провёл Якутский комитет государственного экологического надзора (ЯКГЭН), подведомственный Минэкологии республики.
Что установили инспекторы
22 октября 2026 года комитет направил заявителю официальный ответ за номером 18/11-01-27-14912. Из него следует, что госинспекторы провели административное расследование. Оно установило, что гражданин осуществил несанкционированный слив сточных вод из ассенизаторской машины в неустановленном месте. Машина имеет государственный регистрационный знак С674 НТ.
По итогам расследования в отношении этого лица вынесено постановление о назначении административного наказания по статье 7.20 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за самовольное подключение и пользование системами водоснабжения и водоотведения, а также за самовольный слив в неустановленных местах. Размер наказания в письме не указан.
Копии ответа направлены для сведения врио руководителя Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) С.Г. Сивцеву и заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора Н.Б. Борисовой. Это значит, что к ситуации привлечено внимание и экологического, и санитарного надзора.
Почему это важно
Случай показывает, что обращения жителей работают, если они конкретны и подкреплены фактами. В данном случае нарушителя удалось установить по номеру машины. Специалисты напоминают, что вывоз жидких бытовых отходов допускается только организациям и лицам, которые сливают их в специально отведённых местах, на станциях приёма стоков.
Если вы стали свидетелем подобного нарушения, постарайтесь зафиксировать:
- дату, время и место;
- фото или видео слива;
- государственный номер и марку машины.
С этими данными можно обратиться в Якутский комитет государственного экологического надзора по адресу: г. Якутск, 202-й микрорайон, корп. 18/2, тел. 43-66-21, или через сайт Минэкологии Якутии.
От редакции
Мы благодарим жителей дома на Чехова, 68 за неравнодушие и доверие. Благодарим и сотрудников Якутского комитета госэконадзора за оперативную работу. «Сахалайф» продолжит следить за тем, чтобы экологические нарушения в городе не оставались без внимания.
Ранее мы писали:
P.S. Жители сообщили, что сегодня снова была замечена ассенизаторская машина сливающая нечистоты возле их дома по ул. Чехова 68. Так что борьба продолжается.
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