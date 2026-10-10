10.10.2026 22:06
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Загрязнена река Нимгеркан – проверка экологов
9 октября мессенджерах распространилась информация о возможном загрязнении реки Нимгеркан, являющейся притоком Алдана. Инцидент предположительно произошел на территории Алданского района.
Алданский комитет государственного экологического надзора оперативно отреагировал на общественный сигнал. На место предполагаемого загрязнения незамедлительно выехала инспекторская группа.
По итогам выезда и получения результатов лабораторных исследований будет дана правовая оценка произошедшего. В случае подтверждения факта загрязнения и установления виновных лиц будут приняты соответствующие меры.
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Источник: Минэкологии Якутии
Фото: скрины с видео
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