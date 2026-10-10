Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

10.10.2026 22:06
чтение: 1 мин
Экология

Загрязнена река Нимгеркан – проверка экологов

9 октября мессенджерах распространилась информация о возможном загрязнении реки Нимгеркан, являющейся притоком Алдана. Инцидент предположительно произошел на территории Алданского района.

Screenshot

Алданский комитет государственного экологического надзора оперативно отреагировал на общественный сигнал. На место предполагаемого загрязнения незамедлительно выехала инспекторская группа.

По итогам выезда и получения результатов лабораторных исследований будет дана правовая оценка произошедшего. В случае подтверждения факта загрязнения и установления виновных лиц будут приняты соответствующие меры.

Читайте также:

Источник: Минэкологии Якутии
Фото: скрины с видео

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное