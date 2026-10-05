188 бурых медведей добыто в Якутии
Минэкологии Якутии информирует о текущей ситуации, связанной с регулированием численности бурого медведя на территории республики. По состоянию на 5 октября вынесено 345 решений о регулировании численности, которые распространяются на 620 особей. На сегодняшний день в рамках принятых мер добыто 188 бурых медведей, представлявших реальную опасность для населения.
Территориальные подразделения министерства совместно с администрациями муниципальных образований, органами МВД, прокуратуры, Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) и охотничьими сообществами проводят комплексную профилактическую работу. Ее цель – наладить четкое и эффективное взаимодействие всех структур для оперативного реагирования на появление хищников в населенных пунктах и принятия исчерпывающих мер по устранению угрозы.
Министерство обращается к жителям и гостям республики с настоятельной просьбой соблюдать бдительность. При обнаружении бурого медведя или следов его пребывания вблизи жилых территорий необходимо незамедлительно сообщать об этом:
— по единому номеру экстренных служб – 112;
— в территориальные подразделения министерства: инспекции и комитеты государственного экологического надзора.
Своевременная передача информации позволяет профильным службам оперативно реагировать и предотвращать возможные опасные инциденты.
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