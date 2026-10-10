У золотодобытчиков сломался отстойник — загрязнен Турукан

8 октября Минэкологии Якутии оперативно отреагировало на сообщение местного жителя о прорыве дамбы и загрязнении ручья Турукан (правый приток реки Томмот) в Алданском районе. На место происшествия незамедлительно выехали инспекторы для проведения внеплановой проверки предприятия-недрпользователя.

В ходе осмотра выяснилось, что на территории золотодобывающего участка произошло разрушение стенки одного из отстойников. В результате загрязненные сточные воды вылились на рельеф местности и попали прямо в русло ручья Турукан. Инспекторы зафиксировали, что вода в ручье Турукан ниже по течению от места аварии стала мутной и имеет явные визуальные признаки загрязнения.

В момент осмотра на поврежденных участках уже велись восстановительные работы — предприятие проводит работы по укреплению борта дамб с помощью тяжелой техники (экскаваторов и бульдозеров).

Специалисты министерства провели все необходимые замеры: измерили ширину и глубину загрязненной воды на ручье, а также отобрали пробы воды на разных участках для лабораторного анализа. Результаты этих исследований позволят оценить масштаб нанесенного окружающей среде ущерба. Ситуация находится на контроле ведомства.