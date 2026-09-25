Вольер для стерха: Проект амбициозный, а сроки крайне ограничены

Вольер для стерха Удьуора отправился в Якутию

Специализированный вольер для спасенного краснокнижного журавля Удьуора, изготовленный на Новосибирском заводе резки металла (НЗРМ) по проекту COMETAL, отправлен к месту установки. Конструкция преодолеет более 5000 км, чтобы добраться до зоопарка «Орто-Дойду» имени В. Г. Алексеева, расположенного в Хангаласском улусе Якутии.

Проект реализует дочерняя компания Северстали COMETAL совместно с Благотворительным фондом «Доброта Севера» и золотодобывающей компанией Нордголд. COMETAL разработал конструкторскую документацию вольера, обеспечил его изготовление на мощностях Новосибирского завода резки металла (НЗРМ) и организует доставку конструкции. Нордголд выступает стратегическим партнером и обеспечивает финансирование проекта. Благотворительный фонд «Доброта Севера» координирует взаимодействие всех участников.

Маршрут пройдет через Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Якутск. Ключевая задача логистов – успеть до закрытия паромной переправы через Лену на участке «Якутск – Нижний Бестях». По данным Минтранса Якутии, в 2026 году ее работа прекратится не позднее третьей декады октября, а точная дата зависит от погодных условий и начала ледообразования. Доставка спланирована так, чтобы вольер прибыл до этого срока. За передвижением конструкции можно следить онлайн на специальной странице проекта: sterh.nordgold.com (открывается в Яндекс-браузере).

«Для нас этот проект амбициозный еще и потому, что сроки были крайне ограничены, – говорит Алла Федяева, руководитель направления маркетинга и PR COMETAL. – Нам нужно было не просто произвести вольер, а организовать доставку так, чтобы попасть в логистическое окно до закрытия переправы. Это было непросто, но мы сделали все, чтобы уложиться в сроки. Вольер для Удьуора – пример того, что наши компетенции применимы далеко за пределами стандартных заказов, когда на счету каждый день».

Вольер спроектирован с учетом сурового климата Якутии: разделен на теплую и холодную, помимо утепленных стен проведено отопление, а также освещение и вентиляция. Конструкция выполнена из металла с защитными покрытиями, которые выдержат перепады температур и влажность.

Проект «Полет стерха» реализуется в Якутии с 2025 года. Его реализует Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Республики Саха (Якутия) при содействии Института биологических проблем криолитозоны СО РАН

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