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15.09.2026 10:13
чтение: 1 мин
Происшествия
#группа спасателей
#пропала женщина

К месту происшествия выехала группа спасателей

В Олекминском улусе ищут женщину, пропавшую в лесу во время сбора ягод

9 сентября в ЕДДС Олекминского улуса поступило сообщение о пропаже женщины. По предварительным данным, супруги – мужчина 1953 года рождения и женщина 1952 года рождения – отправились за ягодами на моторной лодке в местность Сосновка в 50 километрах от села Дельгей.

Пара разделилась для сбора дикоросов, после чего женщина исчезла. Мужчина начал самостоятельные поиски. Позже он смог связаться с дочерью и сообщить об исчезновении жены.

Сразу после поступления информации начались поисково-спасательные работы. Сегодня, 15 сентября, из Якутска к месту происшествия выехала группа спасателей Службы спасения РС(Я) в составе четырех человек под руководством Максима Колесова.

Найдено тело: Охота обернулась уголовным делом

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Источник: Служба спасения Якутии
Фото: Служба спасения Якутии

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