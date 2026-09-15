В Олекминском улусе ищут женщину, пропавшую в лесу во время сбора ягод

9 сентября в ЕДДС Олекминского улуса поступило сообщение о пропаже женщины. По предварительным данным, супруги – мужчина 1953 года рождения и женщина 1952 года рождения – отправились за ягодами на моторной лодке в местность Сосновка в 50 километрах от села Дельгей.

Пара разделилась для сбора дикоросов, после чего женщина исчезла. Мужчина начал самостоятельные поиски. Позже он смог связаться с дочерью и сообщить об исчезновении жены.

Сразу после поступления информации начались поисково-спасательные работы. Сегодня, 15 сентября, из Якутска к месту происшествия выехала группа спасателей Службы спасения РС(Я) в составе четырех человек под руководством Максима Колесова.

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