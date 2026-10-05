Навигация завершается: О работе переправ и тарифах
⛴️ Навигация завершается: о работе переправ и тарифах в межсезонье
📌 Согласно распоряжению Росморречфлота, после официального завершения навигации и до устойчивого ледостава перевозки будут выполнять паромы ледового класса в сопровождении тяжёлой баржи.
Паромная переправа Якутск — Нижний Бестях продолжит работу ориентировочно до конца октября, затем перевозки перейдут в особый режим с паромами ледового класса и сокращённым флотом.
Закрытие основных переправ намечено на:
реке Вилюй, ориентировочно 7-10 октября;
реке Алдан (Мегино-Алдан — Кэскил) 14-16 октября.
🌨️ Даты могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.
Тарифы до середины октября остаются летними.
В межсезонье стоимость перевозок вырастет — новые тарифы анонсирует ООО «Паромы Якутии»
(рекомендуется установить мобильное приложение «Паромы Якутии», оно доступно в RuStore и AppStore или на сайте paromonline.sakha.gov.ru).
С ноября по маршруту «Жатай — Техтюр» грузовые перевозки будут осуществляться с ледокольным сопровождением ПАО «ЛОРП».
Тарифы разместят на сайте компании (https://lorp.ru/)
️❗️ После официального закрытия навигации тарифы не регулируются государством — цены устанавливают перевозчики.
Для пассажиров в межсезонье задействуют суда на воздушной подушке и аэроботы. Всего около 30–35 единиц на ключевых направлениях, включая 25 судов на линии Якутск — Нижний Бестях.
✅ Минтранс Якутии рекомендует заранее планировать поездки и доставку грузов с учётом изменения режима работы переправ и роста тарифов. Следите за обновлениями на официальных ресурсах перевозчиков.
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