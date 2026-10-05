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05.10.2026 11:55
чтение: 1 мин
Транспорт
#Навигация завершается
#паромы
#тарифы

Навигация завершается: О работе переправ и тарифах

⛴️ Навигация завершается: о работе переправ и тарифах в межсезонье

📌 Согласно распоряжению Росморречфлота, после официального завершения навигации и до устойчивого ледостава перевозки будут выполнять паромы ледового класса в сопровождении тяжёлой баржи.
Паромная переправа Якутск — Нижний Бестях продолжит работу ориентировочно до конца октября, затем перевозки перейдут в особый режим с паромами ледового класса и сокращённым флотом.

Закрытие основных переправ намечено на:
реке Вилюй, ориентировочно 7-10 октября;
реке Алдан (Мегино-Алдан — Кэскил) 14-16 октября.

🌨️ Даты могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Тарифы до середины октября остаются летними.

В межсезонье стоимость перевозок вырастет — новые тарифы анонсирует ООО «Паромы Якутии»
(рекомендуется установить мобильное приложение «Паромы Якутии», оно доступно в RuStore и AppStore или на сайте paromonline.sakha.gov.ru).

С ноября по маршруту «Жатай — Техтюр» грузовые перевозки будут осуществляться с ледокольным сопровождением ПАО «ЛОРП».
Тарифы разместят на сайте компании (https://lorp.ru/)

️❗️ После официального закрытия навигации тарифы не регулируются государством — цены устанавливают перевозчики.

Для пассажиров в межсезонье задействуют суда на воздушной подушке и аэроботы. Всего около 30–35 единиц на ключевых направлениях, включая 25 судов на линии Якутск — Нижний Бестях.

✅ Минтранс Якутии рекомендует заранее планировать поездки и доставку грузов с учётом изменения режима работы переправ и роста тарифов. Следите за обновлениями на официальных ресурсах перевозчиков.

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Источник: Минтранс Якутии
Фото: Минтранс Якутии

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