Когда паромы официально перейдут на зимний прайс?

Летние тарифы на переправе Якутск — Нижний Бестях действуют последний день

После начнут работу 3 парома ледового класса

В понедельник, 26 октября, на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях сохраняется действие летних тарифов. Как сообщает Минтранс Якутии, ожидается, что это будет последний день применения летних тарифов. Далее на переправе начнут действовать межсезонные тарифы.

«Важно: после завершения навигации тарифы не регулируются государством», — подчеркнули в ведомстве.

По данным перевозчиков, 26 октября на линии будут работать 8 паромов. После начнут работу 3 парома ледового класса.

Руководитель УК «Паромы Якутии» Николай Ефимов, предварительно, цена за перевозку грузового автомобиля вырастет до 100 тысяч рублей в одну сторону. Цена за перевозку легкого автомобиля составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от модели. При этом тариф за перевозку пассажиров останется без изменений – 350 рублей за взрослого человека.