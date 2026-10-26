Когда паромы официально перейдут на зимний прайс?
Летние тарифы на переправе Якутск — Нижний Бестях действуют последний день
После начнут работу 3 парома ледового класса
В понедельник, 26 октября, на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях сохраняется действие летних тарифов. Как сообщает Минтранс Якутии, ожидается, что это будет последний день применения летних тарифов. Далее на переправе начнут действовать межсезонные тарифы.
«Важно: после завершения навигации тарифы не регулируются государством», — подчеркнули в ведомстве.
По данным перевозчиков, 26 октября на линии будут работать 8 паромов. После начнут работу 3 парома ледового класса.
Руководитель УК «Паромы Якутии» Николай Ефимов, предварительно, цена за перевозку грузового автомобиля вырастет до 100 тысяч рублей в одну сторону. Цена за перевозку легкого автомобиля составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от модели. При этом тариф за перевозку пассажиров останется без изменений – 350 рублей за взрослого человека.
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