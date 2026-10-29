Пупырышки: Чем и как срезают опасные бугры на дорогах?
Дорожники Якутска рассказали о борьбе с «пупырышками»
На прошлой неделе очищено 154 километра дорог.
В Якутске за прошлую неделю дорожные службы провели работы примерно на 102 улицах. Специалисты очистили от наледи и дорожных неровностей 154 километра дорог. Об этом сообщил начальник департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Эдуард Садовников.
Он ответил на вопрос горожан о том, как часто проводится срезка дорожных неровностей, так называемых «пупырышек», и есть ли график таких работ.
По словам Садовникова, содержание улично-дорожной сети ведётся по утверждённым графикам. Общая протяжённость дорог Якутска превышает 600 километров, поэтому работы выполняются поэтапно — как в центре города, так и в отдалённых районах.
При ухудшении погодных условий дорожные службы усиливают работу. На прошлой неделе особое внимание уделили перекрёсткам и круговым развязкам, где проводили срезку наледи и подсыпку дорожного покрытия.
Работы выполнялись в дневное и ночное время, а также в выходные дни. При необходимости формируются дополнительные рабочие группы.
Департамент продолжает контролировать соблюдение графиков и учитывать обращения жителей. Горожан просят быть осторожными на дорогах с учётом погодных условий.
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