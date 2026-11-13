Через Теплое озеро построят автомобильный мост

В Якутске построят автомобильный мост через Теплое озеро

В Якутске состоялась рабочая встреча министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимира Сивцева и главы города Якутска Дмитрия Садовникова. Центральным вопросом повестки стала реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Одним из ключевых пунктов обсуждения стало начало строительства моста через озеро Теплое в 2027 году. Мост будет двухполосным и соединит улицу Ксенофонта Уткина с улицой Лизы Чайкиной. Стоимость моста по проекту составляет 500 млн рублей. Завершить строительство моста планируется в 2028 году.

О ходе реализации нацпроекта в Якутске отчитался директор МКУ «Главстрой» Афанасий Александров. На 2027 год запланировано строительство Вилюйского переулка (2 й этап, от ул. Лермонтова до Объездного шоссе) и автомобильного моста через Теплое озеро.

Также будут завершать работы по капремонту улицы 50 лет Советской Армии (от ул. Кальвица до ул. Бабушкина), улицы Ойунского (от ул. Дежнёва до ул. Октябрьская), улицы Хабарова (от ул. Ярославского до ул. Богатырёва), улицы Дежнёва (от ул. Крупской до ул. Ойунского).

На 2028 год запланирован капитальный ремонт и строительство на 5 объектах – продолжение строительства моста через озеро Теплое с подходами и подъездной дороги к Республиканскому центру содействия семейному воспитанию, а также капремонт ул. Богдана Чижика на участке от ул. Богатырева до ул. Кальвица, ул. Лесная в селе Табага и ул. Дзержинского на участке от проспекта Ленина до ул. Богатырева.

Начальник Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Эдуард Садовников представил отчёт о работе общественного транспорта в Якутске и о планах по закупке 47 новых автобусов для городских маршрутов на 2027 год марок КАвЗ, Volgabus и ПАЗ «Вектор».

Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и повышать эффективность транспортной системы Якутска.