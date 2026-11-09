Минтранс утвердил стоимость проезда на воздушных подушках

Стоимость проезда на судах на воздушной подушке по маршруту Якутск — Нижний Бестях с вторника вернулась к базовому уровню и составляет 2500 рублей в одну сторону. Повышенный тариф, вводившийся из-за сложной ледовой обстановки на реке Лене, официально отменен, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

«С 10 ноября стоимость проезда по маршруту Якутск — Нижний Бестях с причала «Намыв» вновь составит 2500 рублей в одну сторону. Временно действовавший повышенный тариф отменяется», — проинформировали в региональном ведомстве.

В Минтрансе Якутии пояснили, что временное удорожание поездок было вынужденной мерой. Перевозчикам пришлось поднять цены на период интенсивного ледостава, пока ледяной покров на реке полностью не окреп. Решение вернуть прежнюю стоимость проезда власти приняли после того, как регулярный мониторинг толщины льда показал, что гидрологическая ситуация на Лене стабилизировалась.

В министерстве добавили, что подобная практика оперативного регулирования тарифов уже применялась в прошлом году. Тогда из-за тяжелых условий в период становления льда перевозки и вовсе приходилось осуществлять по усложненной схеме — с пересадкой пассажиров на аэроботы в середине пути. Это требовало от транспортников привлечения дополнительных ресурсов и техники, что отражалось на цене. Как и в этот раз, сразу после нормализации обстановки на реке тарифы оперативно снизили до стандартной отметки.

Власти республики поблагодарили жителей и гостей региона за понимание и рекомендовали пассажирам учитывать обновление тарифов при планировании поездок через Лену.