Резкое повышение штрафов за езду без прав и с просроченными документами

Штрафы за вождение без прав вырастут до 50 тысяч рублей

Правительство одобрило соответствующий законопроект

Правительство одобрило проект закона о кратном повышении штрафов за вождение без прав или с просроченными правами. Об этом сообщает РИА Новости.

Разработанные МВД поправки к Кодексу об административных правонарушениях рассматривались на заседании правительства. Далее законопроект будет внесен в Госдуму. Новые нормы нацелены на усиление безопасности на дорогах и сохранение жизни и здоровья населения.

Согласно документу, штрафы за езду без прав вырастут до 15–30 тысяч рублей при первом нарушении и до 30–50 тысяч — при повторном. Сейчас размер взыскания варьируется от пяти до 15 тысяч рублей.

Причем для таких нарушений не будет действовать 25-процентная скидка при оплате в течение первых 30 дней.