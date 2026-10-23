Резкое повышение штрафов за езду без прав и с просроченными документами
Штрафы за вождение без прав вырастут до 50 тысяч рублей
Правительство одобрило соответствующий законопроект
Правительство одобрило проект закона о кратном повышении штрафов за вождение без прав или с просроченными правами. Об этом сообщает РИА Новости.
Разработанные МВД поправки к Кодексу об административных правонарушениях рассматривались на заседании правительства. Далее законопроект будет внесен в Госдуму. Новые нормы нацелены на усиление безопасности на дорогах и сохранение жизни и здоровья населения.
Согласно документу, штрафы за езду без прав вырастут до 15–30 тысяч рублей при первом нарушении и до 30–50 тысяч — при повторном. Сейчас размер взыскания варьируется от пяти до 15 тысяч рублей.
Причем для таких нарушений не будет действовать 25-процентная скидка при оплате в течение первых 30 дней.
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