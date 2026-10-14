14.10.2026 10:40
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Будьте внимательны! В центре города не работают светофоры
В центре Якутска не работают светофоры
Как сообщает дорожно-транспортная служба со ссылкой на ПАО «Якутскэнерго», на участке пр. Ленина — ул. Курашова отключение электроэнергии с 09:00 до 16:00.
В этой связи не работают светофорные объекты.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и учитывать ситуацию при планировании маршрута.
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Источник: Про дороги и транспорт
Фото: Про дороги и транспорт
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