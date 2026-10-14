Будьте внимательны! В центре города не работают светофоры

В центре Якутска не работают светофоры

Как сообщает дорожно-транспортная служба со ссылкой на ПАО «Якутскэнерго», на участке пр. Ленина — ул. Курашова отключение электроэнергии с 09:00 до 16:00.

В этой связи не работают светофорные объекты.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и учитывать ситуацию при планировании маршрута.