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14.10.2026 10:40
чтение: 1 мин
Транспорт
#не работают светофоры

Будьте внимательны! В центре города не работают светофоры

В центре Якутска не работают светофоры

Как сообщает дорожно-транспортная служба со ссылкой на ПАО «Якутскэнерго», на участке пр. Ленина — ул. Курашова отключение электроэнергии с 09:00 до 16:00.

В этой связи не работают светофорные объекты.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и учитывать ситуацию при планировании маршрута.

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Источник: Про дороги и транспорт
Фото: Про дороги и транспорт

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