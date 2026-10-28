Живые свидетели: Каждый со своим шрамом и своим характером

Ретро автомобили с Ярославом Арбугиным: видеосюжет

В передаче первое авто в Якутии, последний автомобиль И.Е. Винокурова, советское такси, первый советский лимузин и легендарная «Полуторка» в проектах восстановления Я.А. Арбугина

Сначала – ржавчина, запах старого салона и двигатель, который не заводился десятилетиями. Потом – месяцы работы, поиски редких деталей и расходы, о которых не всегда хочется рассказывать близким. Казалось бы, проще купить исправную машину. Но любители ретроавтомобилей снова и снова выбирают ту, которую ещё предстоит вернуть к жизни. Что они находят под слоями облупившейся краски – воспоминания, азарт или удовольствие, которого не даст ни один новый автомобиль?

Для случайного прохожего такая машина – просто старый кузов на спущенных колёсах. Для будущего владельца – уже почти готовая история: вот она выезжает из гаража, ловит солнце хромированным бампером и заставляет оборачиваться даже тех, кто не отличает карбюратор от инжектора. Между этими двумя картинами – сотни часов работы. И почти всегда больше денег, чем предполагалось вначале.

Реставрация редко идёт по плану. Под краской обнаруживается сквозная коррозия, подходящая деталь оказывается неподходящей, а мастер, обещавший закончить к весне, не уточняет, к какой именно. Небольшой ремонт постепенно превращается в расследование: какого цвета был салон, какие приборы стояли на панели, где найти дверную ручку, которую перестали выпускать почти век назад?

В этом поиске возникают знакомства, ради которых уже стоило ввязаться в затею. Нужную деталь находят через человека, чей номер записан на клочке бумаги. За ней едут в другой город – и возвращаются не только с покупкой, но и с рассказом о машине, которой она когда-то принадлежала. Постепенно выясняется: у старого автомобиля есть не только техническая документация, но и биография.

А потом наступает момент первого запуска. Ещё одна проверка, поворот ключа, несколько мучительно долгих секунд – и гараж наполняется неровным рокотом. Пока рано праздновать: впереди настройка, сборка и первая осторожная поездка. Но двигатель уже работает. И человек, который ещё вчера подсчитывал расходы и обещал себе больше никогда не браться за подобное, невольно улыбается.

Для Ярослава Арбугина запах старой, потрескавшейся кожи и сладковатый привкус остывающего карбюратора значат больше, чем стерильный блеск карбона и бездушный писк парктроников. Он не просто собирает старинные автомобили. Он коллекционирует застывшее время.

Предлагаем видеорепортаж «Начало истории превращения». Он о том, как автомобили-проекты, требующие месяцев, а часто многих лет кропотливой реставрации, обретают вторую жизнь. Сияющие хромом машины ушедших эпох станут впоследствии жемчужинами якутской коллекции Музея ретротехники!

https://rutube.ru/video/509f17342404f432731ce7dc827ff0dd/?r=wd

Справка: Ярослав Арбугин – известный в Якутске коллекционер, реставратор и один из основателей Музея ретротехники ( https://tass.ru/v-strane/7465261 ). Его деятельность выходит далеко за рамки простого собирательства: он является одним из главных идеологов и практиков сохранения исторического автопарка в Республике Саха (Якутия). В Музее «Россия – моя история» недавно открылась выставка, посвященная первым автомобилям и истории шоферского дела в Якутии. В экспозиции представлены материалы, которые автор на протяжении 30 лет собирал буквально по крупицам. Сегодня его рукопись насчитывает около 300 страниц.

Ключевые направления деятельности:

Формирование коллекции: Я.А. Арбугин занимается поиском, выкупом и сбором старых автомобилей уже более 20 лет. Вместе с группой единомышленников он находит технику в самых разных местах – от заброшенных дворов до окраин и свалок. Многие экспонаты собирались буквально по частям в течение многих лет.

Реставрация: Процесс восстановления машин занимает годы. Сам Ярослав Александрович лично участвует в реставрации. В интервью он отмечал, что на сборку и восстановление коллекции потребовалось около 20 лет (15 лет собирали и еще 5 лет восстанавливали). Одной из самых ценных и трудоемких работ для него стала реставрация грузовика «ГАЗ АА» («полуторка»). Процесс занял 12 лет – с 1998 по 2010 год. Кабину и запчасти приходилось искать по всему городу, буквально спасая их от утилизации.

Музейное дело: Долгое время энтузиасты не могли найти постоянное помещение для своей техники, используя временную площадку в Автодорожном техникуме. Ситуация изменилась с появлением мецената Григория Сальвы, который предоставил площадку и объединил разрозненных коллекционеров. Коллекция насчитывает более 70 экспонатов, из которых около 40 – это исторические автомобили (в основном советского производства, а также несколько иностранных экземпляров). Все машины прибыли под новую крышу музея своим ходом.

Особенности коллекции: Основу собрания составляют грузовики и легковые автомобили советской эпохи, имеющие историческое значение для Якутии. Экспозиция включает не только транспорт, но и сопутствующие ретро-предметы, воссоздающие быт эпохи. Музей выполняет важную социальную функцию, объединяя несколько частных коллекций и владельцев в едином пространстве для всеобщего обозрения.

***

… К современным машинам он относится прохладно. – В них нет истории, – намекает Ярослав, проводя рукой по пыльному крылу.

В современных авто есть только маркетинг, пластик и запланированное устаревание. А в старой технике есть душа. И чтобы её услышать, нужно стать немного детективом, немного инженером и немного историком. Его коллекция – это не музейные экспонаты под стеклом. Это живые свидетели, каждый со своим шрамом и своим характером. Работа Арбугина начинается там, где заканчивается глянцевый каталог. Она пахнет ржавчиной, бензином и архивной пылью. Поиск редких деталей превращается для него в настоящее приключение.

Коллекционеры и реставраторы ретро авто ради единственного в мире рабочего датчика давления масла для довоенного немецкого седана три недели ведут переписку с отставным механиком из глухой словацкой деревни, а потом сами едут туда на перекладных, чтобы забрать деталь в промасленной тряпице. Каждая гайка, каждый клочок выцветшей обивки – это трофей, добытый в схватке с забвением. Реставрация для них – это не возвращение первозданного вида, а деликатный допрос металла, из которого нужно вытянуть правду о его прошлом.

Ярче всего философия таких любителей ретро авто раскрывается в их якутских историях. Вот стоит забытое кем-то, когда-то «лимонного цвета» такси 80-х годов. На его боках видны следы шашечек. Ярослав забрал его, брошенного коллекционером, который переехал из Якутска в другой город.

Протертый до металлического основания резиновый коврик под педалью тормоза. Здесь более десяти лет возили по важным делам и в аэропорт горожан и их семьи. Мужчины в унтах давили на газ, женщины на заднем сиденье судорожно проверяли билеты, пока дети спали, убаюканные гулом мотора. Этот коврик – летопись сотен прощаний и встреч.

Недалеко от такси, как строгий контрпункт, стоит ЗИМ/ГАЗ – старая машина Скорой помощи. Её носилки пусты уже более полвека, но Ярослав знает, что этот металлический короб помнит крики новорожденных, которых принимали прямо в пути во время якутских морозов, и тяжелое дыхание безнадежных больных, которых врачи отчаянно пытались довезти до единственной на весь город больницы.

Одной из жемчужин северной автоколлекции стала «Победа» – машина бывшего первого секретаря обкома Ильи Винокурова. Когда вы сядите за руль этой машины, вы почувствуете, словно сидите на заседании бюро Обкома, где решается вопрос завоза угля в поселок до полярной ночи.

Коллекционер-реставратор просто заводит старый мотор ретро авто. Этот звук – ритм эпохи. По нему можно понять, как люди тогда жили, чего боялись и на что надеялись. Этот автомобиль – не кусок железа. Это бытовой предмет, в котором, как в капле воды, отразилась вся культура, все идеи и ценности целого поколения.

Молодежь, привыкшая к истории как к набору сухих дат, вдруг видит её объемной, осязаемой и пахнущей бензином. Они понимают, что прошлое – это не только битвы и указы. Это еще и то, на чем люди ездили на работу, как спасали замерзающих в мороз и как спешили в аэропорт, чтобы улететь на «Большую землю».

Ярослав Арбугин не просто возвращает к жизни мертвый металл. Он строит мост… И когда лимузин бывших партийных бонз времен ВОВ, тяжело вздохнув, плавно тронется с места, по этому мосту из прошлого в настоящее начнут двигаться тени – уставшие врачи, спешащие пассажиры и люди, чья большая политика вершилась в якутских кабинетах высокого ранга, но чьи жизни навсегда впечатались в протертый руль исторического автомобиля.

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