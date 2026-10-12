Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

12.10.2026 11:27
чтение: 1 мин
Транспорт
#паромы
#Транспортный коллапс
#туман

Ни уплыть, ни доехать: Транспортный коллапс на Лене

⛴️ Паромные переправы и пассажирские речные перевозки на реке Лене приостановлены из-за густого тумана❗️
Перевозки возобновятся с учётом текущей обстановки и условий видимости на реке.

✈️ Аэропорт Якутска работает в штатном режиме, видимость удовлетворительная. Приём и выпуск воздушных судов осуществляется.

Любые изменения в режиме работы вводятся исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

📌 Рекомендуем пассажирам регулярно отслеживать актуальную информацию о поездках:

  • на официальных сайтах перевозчиков;
  • в мобильных приложениях транспортных компаний;
  • по телефонам горячих линий авиакомпаний и паромных служб.

Читайте также:

Источник: Минтранс Якутии
Фото: Минтранс Якутии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное