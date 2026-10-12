12.10.2026 11:27
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Ни уплыть, ни доехать: Транспортный коллапс на Лене
⛴️ Паромные переправы и пассажирские речные перевозки на реке Лене приостановлены из-за густого тумана❗️
Перевозки возобновятся с учётом текущей обстановки и условий видимости на реке.
✈️ Аэропорт Якутска работает в штатном режиме, видимость удовлетворительная. Приём и выпуск воздушных судов осуществляется.
Любые изменения в режиме работы вводятся исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
📌 Рекомендуем пассажирам регулярно отслеживать актуальную информацию о поездках:
- на официальных сайтах перевозчиков;
- в мобильных приложениях транспортных компаний;
- по телефонам горячих линий авиакомпаний и паромных служб.
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Источник: Минтранс Якутии
Фото: Минтранс Якутии
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