Информация о трансфере пассажиров поезда с 27 ноября

С 27 ноября, в связи с открытием ледовой переправы через реку Лену на направлении «Хатассы — Павловск», трансфер пассажиров поезда будет осуществляться микроавтобусами.

Отправление – с Пункта ожидания «Намыв» в 204 микрорайоне (ул. Ларионова, 16в).

Стоимость трансфера для пассажиров поезда по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях составляет 1200 рублей.

Если вы купили талон на трансфер с учётом поездки через реку на судне на воздушной подушке (СВП), вы вправе вернуть разницу в стоимости трансфера. Для этого необходимо оформить претензию в установленном порядке.

Вопросы по трансферу и возврату средств: 7 924 176 21 62, + 7 800 550 06 20