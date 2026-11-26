Рождественский пост 2026

28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост. Впереди 40 дней духовной подготовки к одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову. В это время принято ограничивать себя в пище, развлечениях и повседневных удовольствиях. Но действительно ли во время поста нельзя заниматься рукоделием, играть свадьбу, крестить детей или ходить на рыбалку?

Вокруг Рождественского поста существует немало народных поверий, которые иногда ошибочно принимают за церковные запреты. Между тем смысл поста заключается не столько в строгой диете, сколько в духовном очищении, молитве, добрых делах и внимательном отношении к окружающим.

Разбираемся, что действительно рекомендует православная традиция, какие ограничения существуют и от каких распространённых заблуждений лучше отказаться.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2026 году

В 2026 году Рождественский пост начинается 28 ноября, в субботу, и продолжается до 6 января 2027 года включительно.

7 января православные верующие, придерживающиеся юлианского церковного календаря, отмечают Рождество Христово.

Пост длится 40 дней и потому иногда называется Малой Четыредесятницей. Ещё одно его название — Филиппов пост, поскольку накануне, 27 ноября, совершается память апостола Филиппа.

Как поясняется на официальном сайте Московского Патриархата, Рождественский пост установлен для духовной подготовки верующих к празднику Рождества Христова.

Что рекомендуется делать во время Рождественского поста

Церковь напоминает, что воздержание от определённых продуктов — лишь одна из составляющих поста.

Гораздо важнее постараться изменить к лучшему собственное поведение, отказаться от злобы, осуждения, ссор и чрезмерных развлечений.

1. Чаще посещать храм и молиться

Рождественский пост — подходящее время для молитвы, участия в богослужениях, исповеди и причащения.

Верующие могут молиться о здоровье и благополучии близких, о мире в семье, о помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

При этом совершенно необязательно ограничиваться только молитвами о родственниках. Просить помощи для себя также допустимо.

2. Совершать добрые дела

Помощь нуждающимся — одна из важных составляющих христианской жизни.

В дни поста можно уделить внимание пожилым родственникам, помочь одинокому соседу, поддержать человека, оказавшегося в сложной ситуации, или принять участие в благотворительности.

Не всегда для этого нужны деньги. Иногда доброе слово, внимание или небольшая помощь по хозяйству значат гораздо больше дорогого подарка.

3. Избегать ссор и осуждения

Пост призывает человека внимательнее относиться к собственным словам и поступкам.

Поэтому верующим рекомендуют по возможности избегать конфликтов, сплетен, грубости и пустых обид.

Особенно важно сохранять мир в семье. Ведь строгие ограничения в питании теряют духовный смысл, если человек при этом постоянно раздражается и ссорится с окружающими.

4. Уделять время полезным занятиям

Рождественский пост вовсе не означает, что нужно отказаться от всех привычных увлечений.

Чтение, творчество, прогулки, рукоделие, спокойное общение с близкими и другие полезные занятия не противоречат смыслу поста.

Главное, чтобы они не мешали молитве, семейным обязанностям и добрым делам.

5. Соблюдать разумную умеренность в питании

В православной традиции во время Рождественского поста принято воздерживаться от мяса, молочных продуктов и яиц.

Основу постного рациона могут составлять овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, орехи и хлеб.

При этом дни поста различаются по строгости, а употребление рыбы и растительного масла регулируется церковным календарём.

Что можно есть в Рождественский пост

По монастырскому уставу в отдельные дни предусматриваются сухоядение, горячая пища без масла или с растительным маслом. Рыба разрешается в определённые дни и праздники.

Однако важно понимать: строгие монастырские правила не следует автоматически переносить на всех мирян.

В обычной приходской практике меру поста рекомендуется определять с учётом здоровья, возраста, условий жизни и совета священника.

Особенно строгим считается заключительный период поста перед Рождеством.

Подробные рекомендации приведены в календаре Рождественского поста православного журнала «Фома».

Кому разрешается ослабить пост

Особого внимания заслуживают люди с хроническими заболеваниями, беременные и кормящие женщины, дети и пожилые люди.

Строгие ограничения в питании могут быть для них небезопасными.

Поэтому при наличии заболеваний или особых пищевых потребностей необходимо учитывать рекомендации врача. При желании соблюдать пост можно обсудить со священником посильную форму воздержания.

Важно помнить: пост не должен становиться причиной ухудшения здоровья.

Можно ли заниматься рукоделием в Рождественский пост?

Многие женщины переживают, что на протяжении 40 дней им придётся отказаться от вязания, вышивания, шитья и других любимых занятий.

Однако общецерковного запрета на рукоделие во время Рождественского поста нет.

Если творчество помогает человеку успокоиться, приносит пользу семье и не мешает духовной жизни, отказываться от него не требуется.

Более того, сделанная своими руками вещь может стать хорошим рождественским подарком для близкого человека.

Можно ли крестить ребёнка во время поста?

Да, крещение ребёнка во время Рождественского поста разрешено.

Сам по себе пост не является препятствием для совершения этого таинства.

Однако конкретную дату необходимо заранее согласовать в храме, поскольку расписание богослужений и занятость священнослужителей могут различаться.

Не стоит откладывать крещение исключительно из-за того, что наступил пост.

Можно ли поминать усопших?

Да, во время Рождественского поста разрешается молиться об умерших родственниках и близких.

Можно подавать записки о поминовении, молиться дома и посещать кладбище.

Панихиды совершаются с учётом богослужебного расписания и особенностей конкретных дней церковного календаря.

Если родственники собираются на поминальную трапезу, верующие обычно стараются учитывать действующие постные ограничения.

При этом главное в поминовении — молитва об усопшем, а не обильное застолье.

Можно ли играть свадьбу и венчаться?

Здесь необходимо различать государственную регистрацию брака и церковное венчание.

В православной традиции венчание во время Рождественского поста не совершается.

Что касается регистрации брака в ЗАГСе, прямого церковного запрета на саму гражданскую процедуру нет.

Однако шумные свадебные торжества и чрезмерные развлечения не соответствуют традиционному настрою поста.

Если дата регистрации уже назначена, вопрос проведения праздника можно обсудить со священником.

Распространённое поверье о том, что свадьба во время поста непременно принесёт супругам бедность и ссоры, не является церковным учением.

Можно ли охотиться и рыбачить?

Однозначного общецерковного запрета на любую рыбалку или охоту в течение Рождественского поста нет.

Однако церковь призывает человека избегать жестокости, бессмысленного причинения страданий животным и развлечений, построенных исключительно на стремлении убивать ради азарта.

Поэтому к охоте и рыбалке следует подходить ответственно, учитывая их цель и собственные духовные убеждения.

При этом важно различать добычу пищи и причинение вреда живым существам ради удовольствия.

Можно ли отмечать Новый год во время Рождественского поста?

Рождественский пост продолжается и 31 декабря, и 1 января.

Но это не означает, что верующим запрещено собираться всей семьёй, поздравлять друг друга или дарить подарки.

Главное — избегать излишеств, чрезмерного употребления алкоголя и поведения, которое противоречит смыслу поста.

На праздничном столе вполне могут быть вкусные постные блюда: овощные салаты, запечённый картофель, грибы, бобовые закуски и другие угощения.

Тёплый семейный вечер без шумного застолья вполне сочетается с традицией Рождественского поста.

Что особенно важно помнить

Рождественский пост — это не соревнование в строгости ограничений.

Один человек может соблюдать достаточно строгий пищевой устав, другой — поститься с послаблениями по состоянию здоровья. При этом для каждого остаются важными молитва, милосердие и стремление стать лучше.

Поэтому не стоит осуждать тех, кто соблюдает пост иначе или вовсе не придерживается пищевых ограничений.

Главный смысл Рождественского поста — встретить праздник Рождества Христова с чистыми помыслами, добрым сердцем и желанием делать добро.

А вы соблюдаете Рождественский пост? Какие семейные традиции связаны у вас с подготовкой к Рождеству?

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