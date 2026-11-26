Историческое событие в культурной жизни Якутии: первым обладателем нового нагрудного знака стал известный живописец из Намского улуса Иннокентий Корякин. Творческое сообщество региона добивалось учреждения этой награды почти тридцать лет.

Торжественное вручение нового почётного звания «Заслуженный художник Республики Саха (Якутия)» состоялось сегодня, 26 ноября. Первым в истории республики нагрудный знак получил художник-живописец Иннокентий Корякин.

Иннокентий Корякин — продолжатель известной творческой династии, сын живописца Иннокентия Дмитриевича Корякина. Детство художника прошло в таттинском посёлке Харбалах, но большую часть жизни и творчества он связал с Намским улусом, где живёт и работает, а также преподавал рисунок и живопись в Намском педагогическом колледже. Выпускник Якутского художественного училища (мастерская Эдуарда Васильева) и Красноярского государственного художественного института, в Союзе художников он состоит уже 17 лет.

Его полотна хорошо знакомы ценителям искусства не только в Якутии, но и за её пределами. Художник с теплотой и мягким юмором воспевает сельский уклад, охотничьи традиции, фольклор и духовный мир народа саха. Последняя большая персональная выставка мастера — юбилейная экспозиция «Биэс уонус хаар» («Пятидесятый снег»), на которой было представлено ровно 50 картин — с большим успехом прошла в Национальном художественном музее Якутии с декабря 2023 по февраль 2024 года (из-за высокого интереса зрителей её работу даже продлевали). А свою самую первую персональную выставку он открыл в арт-галерее «Ургэл» в апреле 2017 года.

Появление отдельной награды стало настоящим прорывом для мастеров кисти. До этого момента живописцев, графиков и скульпторов могли отметить только общим званием «Заслуженный деятель искусств РС(Я)». Постановление об учреждении нового почётного звания депутаты Ил Тумэна приняли в октябре 2026 года, а накануне, 25 ноября, парламент утвердил правила и критерии его присвоения.