Громкая оперная премьера сезона в Якутске — монументальная «Аида» Джузеппе Верди — не оставила равнодушными ни зрителей, ни профессиональное сообщество. Своим взглядом на постановку, вокальные партии и режиссерские решения специально для читателей SAKHALIFE делится композитор, музыковед, заслуженный работник культуры Якутии Владимир ИНДИГИРСКИЙ.

Отряхнувшись от ноябрьского снега, оказавшись в Большом театре Якутии, мы оказались в египетской жаре, полной острых коллизий на фоне пышных шествий, танцев и гимнов.

С момента премьеры оперы «Аида» Верди, состоявшейся 24 декабря 1871 года в Каире, все постановки имели триумфальный успех. Известно, что в образах жестоких жрецов композитор заклеймил ненавистное ему мракобесие церковников.

Этим силам противостоит душевная красота и нравственная стойкость Аиды и Радамеса, где их любовь выдерживает все испытания, не отступая даже перед смертью. Бесспорно, опера наделена большим гуманистическим содержанием и звучит как гимн высоким человеческим чувствам.

Вот и якутская премьера «Аиды», поставленная в рамках творческого проекта при поддержке Министерства культуры РФ, к 100-летию Галины Вишневской и приуроченная к золотому Юбилею заслуженной артистки РС(Я) Прасковьи Герасимовой, была просто обречена на успех.

Прослушанный и увиденный оперный спектакль 21 ноября 2026 г. удовлетворил меня качественной постановкой. За кажущейся простотой стоит целый комплекс большой и сложной творческой работы, начиная с установления органичного альянса между всеми участниками постановки: художником по свету (Иван Шандровский) и художником по костюмам (Юрий Лукин), балетом (Екатерина Тайшина) и хором (Октябрина Птицына), оркестром (П. Васьковский) и певцами.

Классическо-помпезное воплощение спектакля не погрязло в отчасти тяжеловесной драматургии, а акцентировало на психологически правдивую режиссуру Татьяны Саввиновой, где была раскрыта душевная красота и нравственная стойкость Аиды и Радамеса, не отступившихся даже перед смертью. Постановка популярной оперы Верди была адресована широкой зрительской аудитории, с её популярными ариями и оркестровыми фанфарами.

Самое важное, что певцы были не просто исполнителями своих вокальных партий. Это были настоящие певцы-актёры, оказавшиеся в глубинах вокально-драматического воплощения в основных персонажах оперы: Аида — Засл. арт. РС(Я) Прасковья Герасимова, Амнерис — Засл. арт. РС(Я) Екатерина Корякина, Радамес — Нар. арт. Республики Татарстан Нурлан Бекмухамбетов, Рамфис — Засл. арт. РС(Я) Егор Колодезников, Амонасро — Нар. арт. Республики Александр Емельянов, Жрица — Отл.культуры РС(Я) Мария Шапошникова, Фараон — Отл.культуры РС(Я Егор Громов, Гонец- Отл.культуры РС(Я Николай Ефимов.

Прасковья Герасимова (Аида, дочь эфиопского царя) — во всех отношениях певица грамотная, наделенная внутренней музыкальной культурой и чувством стиля. Трудно было узнать певицу в нагримированном образе рабыни, где уже с первого появления её на сцене, она увлекла зрителей. Её голос силён и оперно объёмен. Подлинная классическая сдержанность, богатый красками голос, выразительность сценического поведения позволили певице убедительно создать запоминающейся образ Аиды. Поздравляем Прасковью Ильиничну со знаменательным Днём рождения и сценически воплощенного образа знаменитой Аиды!

Екатерина Корякина (Амнерис, дочь фараона Египта). Вглядываясь на спектакль и в рисунок роли, созданный певицей, приникая в многогранную атмосферу рожденного ею образа, постоянно пульсирующего нервом и экстатическими порывами драматических чувств, наслаждаясь её удивительным по красоте тембром голоса и природной музыкальностью, невозможно избавиться от ощущения сопричастности к чему-то очень великому, незыблемому и вечному. Было в её Амнерис страстное, волевое, точное, образное пение и сценическое воплощение.

Нурлан Бекмухаметов (Радамес) Замечательный лирический тенор, потрясающе музыкальный, артистически притягательный и технически оснащенный вокалист, пленивший всех красотой тембра, прекрасной фразировкой и отточенной кантиленой, но никак не драматический, в роли полководца египетского войска.

Егор Колодезников (Рамфис). Статичный образ верховного жреца получился удачным. Рослая, статная фигура артиста с бархатным тембром глубокого голоса совпала с образом верховного жреца. Внешние данные, актерский талант, трудолюбие, стремление к совершенствованию — вот качества, выгодно отличающие нашего певца.

Александр Емельянов (Амонасро) Данная партия Отца Аиды очень хороша для звучного голоса Александра Емельянова, а его артистизм способен преодолеть любые сценические условности. Он естественен и правдив. Артист отличается прекрасной вокальной школой, широтой стилистической кругозора, репертуарной мобильностью. Как у настоящего народного артиста у него всё слитно — музыка, слово, интонация, выразительный грим, жесты, походка.

Мария Шапошникова (Жрица, храма Пта). Её исполнение покорило естественностью, благородством, стилистической чуткостью, обаянием, мягкой теплотой.

Пусть вокальные специализации названных артистов разные, их объединяет высочайший профессионализм. Благодаря им, трепетная спасенная душа «Аиды» стала такой родной и близкой в заснеженном нашем Якутске.

Балетная труппа органично передала разнообразную лексику хореографа — постановщика Екатерины Тайшиной, то являя четкую графику танца, то без напряжения, змейкой извиваясь в чувственно обволакивающей хореографии. Бесспорно, балетные сцены в опере предлагают богатейшую палитру штрихов и красок, причём они всегда исключительны, оттеняя драматический накал бушующих страстей.

Художественная палитра хора в полной мере отразилась в драматургии музыкального спектакля: хор жрецов «Боги, победу дайте нам», хор-марш народа, хор пленников, «Слава победителю», хор приговора «Мы выносим решенье» и другие. Огромный опыт, профессионализм, мастерство, верность лучшим традициям отечественного хорового искусства — вот что отличает оперно-хоровой состав нашего театра. Можно смело утверждать, что хоровой коллектив театра обязан своей высокой репутацией, стабильным исполнительским уровнем, безграничным репертуарным уровнем — своему хормейстеру Октябрине Птицыной.

После выступления Валерии Петровой

Оркестр театра под управлением Павла Васьковского с прозорливой углубленностью раскрыл многоликое содержание музыки Верди, её этическую значительность. Маэстро находится на пути своего мастерства. В звучании оркестра можно выделить его четкую артикуляцию, тонкое чувство оркестрового колорита, ритма, внимание к инструментальным соло, умение мягко сопровождать певца — исполнителя. Поистинне в ювелирном согласии звучал оркестр, безупречно раскрыв в звуках все развитие трогательной драмы.

Мне остаётся добавить, что премьеру оперы сопровождала концертмейстер Центра оперного пения Галины Вишневской — Валерия ПЕТРОВА. В качестве концертмейстера она принимала участие в мастер — классах мировых звёзд: Галины Вишневской, Миреллы Френи, Терезы Берганцы, Дениса О*Нила, Тито Капобьянко, Ширила Милнза, Саймона Эстеса. О чём она и поведала на встрече в фойе второго этажа. Более того, рассказала интересные факты из жизни знаменитой оперной певицы Галины Вишневской. При разговоре со мной, в эмоциональном накале она призналась, что приятно удивлена профессиональным звучанием оркестра, мобильно-сценической хоровой труппой театра, прекрасным балетом, безупречным мастерством певцов.

Слова опытного профессора кафедры концертмейстерского мастерства Российской академии музыки имени Гнесиных вселяют законный оптимизм и подкрепляет высокий уровень нашего любимого музыкального театра.

Фотографии автора материала

Владимир Индигирский — Засл. работник культуры РС(Я). Музыкальный обозреватель.

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