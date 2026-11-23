Реши задачку на логику

Перед вами настоящий математический челлендж, который подготовил для SAKHALIFE.RU наш постоянный автор Тарас Бутасов. Реши задачку на логику и проверь, насколько верно ты определяешь порядок действий. На первый взгляд — обычный пример. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?

Решите пример:

33 + 33 × 33 — (33 + 33) : 33 = ?

Выберите ответ:

А) 1089

Б) 1120

В) 1122

Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?

Проверяем решение

Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:

33 + 33 = 66

Теперь выражение выглядит так:

33 + 33 × 33 — 66 : 33

Шаг 2. Выполняем умножение и деление.

У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:

Умножение: 33 × 33 = 1089

Деление: 66 : 33 = 2

Теперь выражение выглядит так:

33 + 1089 — 2

Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:

Сначала сложение: 33 + 1089 = 1122

Затем вычитание: 1122 — 2 = 1120

Правильный ответ — Б) 1120

Откуда могли взяться другие ответы?

1122 получится, если правильно вычислить умножение и сложение (33 + 1089 = 1122), но забыть про последнюю часть примера с делением и вычитанием двойки.

1089 получится, если мозг «зацепится» за самое крупное действие в примере (33 × 33 = 1089), быстро посчитает его и выберет этот ответ, не дочитав пример до конца.

Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.

Получилось 1120 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!

💡 Почему это полезно

Математические задачи с повторяющимися числами — это не просто развлечение. Они тренируют внимательность (мозг пытается упростить задачу и «срезать углы»), дисциплину мышления и навыки устного счёта. Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.

Математический тест на логику: Реши пример (8 + 16) × 4 — (54 : 6) + 19