Реши задачку на логику: 33 + 33 × 33 — (33 + 33) : 33 = ?
Перед вами настоящий математический челлендж, который подготовил для SAKHALIFE.RU наш постоянный автор Тарас Бутасов. Реши задачку на логику и проверь, насколько верно ты определяешь порядок действий. На первый взгляд — обычный пример. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?
Решите пример:
33 + 33 × 33 — (33 + 33) : 33 = ?
Выберите ответ:
А) 1089
Б) 1120
В) 1122
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:
33 + 33 = 66
Теперь выражение выглядит так:
33 + 33 × 33 — 66 : 33
Шаг 2. Выполняем умножение и деление.
У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:
Умножение: 33 × 33 = 1089
Деление: 66 : 33 = 2
Теперь выражение выглядит так:
33 + 1089 — 2
Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:
Сначала сложение: 33 + 1089 = 1122
Затем вычитание: 1122 — 2 = 1120
Правильный ответ — Б) 1120
Откуда могли взяться другие ответы?
1122 получится, если правильно вычислить умножение и сложение (33 + 1089 = 1122), но забыть про последнюю часть примера с делением и вычитанием двойки.
1089 получится, если мозг «зацепится» за самое крупное действие в примере (33 × 33 = 1089), быстро посчитает его и выберет этот ответ, не дочитав пример до конца.
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.
Получилось 1120 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
💡 Почему это полезно
Математические задачи с повторяющимися числами — это не просто развлечение. Они тренируют внимательность (мозг пытается упростить задачу и «срезать углы»), дисциплину мышления и навыки устного счёта. Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении.
Математический тест на логику: Реши пример (8 + 16) × 4 — (54 : 6) + 19
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