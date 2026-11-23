14-летнего подростка, получившего огнестрельные ранения во время семейной трагедии в селе Октемцы Хангаласского района Якутии, эвакуировали в Якутск для дальнейшего лечения.

После экстренной операции врачи стабилизировали пациента и оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Накануне, 22 ноября, бригада скорой помощи доставила раненого мальчика в Хангаласскую центральную районную больницу. В районном стационаре хирурги незамедлительно провели оперативное вмешательство и оказали всю необходимую экстренную помощь. Для усиления местных медиков из столицы республики в улус оперативно выехала специализированная детская бригада.

После завершения операции и консилиума врачи приняли решение о транспортировке ребенка в Педиатрический центр Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины имени М. Е. Николаева. В профильном министерстве уточнили, что сейчас состояние подростка стабильное, он находится под постоянным наблюдением специалистов и получает всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

По версии регионального следственного управления СК России, утром 22 ноября 47-летний житель села Октемцы, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил из зарегистрированного гладкоствольного ружья в своего 15-летнего сына, который скончался на месте. Затем мужчина открыл стрельбу в сторону 14-летнего сына и супруги, но не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Младший мальчик выжил и был госпитализирован, а сам нападавший впоследствии свел счеты с жизнью. По факту случившегося расследуется уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.