23.11.2026 00:54
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Якутия перешагнула суровый рубеж: Пришли 50-градусные морозы
Небольшой, местами умеренный снег, в населенных пунктах местами морозные туманы. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, поземки, на юге, западе, северо-востоке местами порывы 15-18 м/с, на побережье арктических районов до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -35-40°, на северо-востоке и при прояснении -45-50°, на юго-западе -22-27°, днем -28-33°, на северо-востоке -33-38°, на западе, юго-западе -15-20°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер западный 1-5 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -30-32°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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