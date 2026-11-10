10.11.2026 18:42
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Ловим момент: Установилась на удивление комфортная ноябрьская погода
Ловим момент: Установилась на удивление комфортная ноябрьская погода
В большинстве районов ожидается небольшой, на юго-западе и юге местами умеренный снег. Ветер умеренный, на юго-западе и арктическом побережье местами порывы ветра до 9-14 м/с, поземки. Температура ночью -14-19°, при прояснении -20-25°, на юго-западе -4-9°, северо-востоке -25-30°, Оймяконье -33-38°. Температура днем -11-16°, на юго-западе 0,-5°, северо-востоке -22-27°.
В Якутске небольшой снег, ветер юго-восточный 1-6 м/c. Температура ночью -17-19°, днем -12-14°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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