Опасные порывы: В столице поднимется сильный ветер

Небольшой, местами умеренный снег ожидается на северо-западе, юге, юго-западе, в центральных районах, на юге местами сильный снег. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, на арктическом побережье до 25-30 м/с, нижней Лене порывы до 15-20 м/с, метель. Температура ночью -5-10°, в арктических районах -10-15°, при прояснении и на севере -15-20°, на северо-востоке -20-25°, в горах -25-30°, днем -2-7°, на севере -7-12°, на северо-востоке и побережье -10-15°.

В Якутске ночью и утром небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/c, днем порывы 9-14 м/с, на дорогах гололедица. Температура ночью -6-8°, днем -4-6°