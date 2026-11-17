17.11.2026 23:52
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Морозы доходят до пугающих отметок: Стужа под -50
На юго-западе ожидается небольшой, на северо-востоке местами умеренный снег, в населенных пунктах морозные туманы, ветер умеренный, на севере порывы до 9-14 м/с, в Анабарском, Булунском районах местами юго-западный порывистый ветер до 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью -35-40°, на северо-востоке и при прояснении -43-48°, на западе, юге -25-30°, днем -30-35°, в низинах -35-40°, на юге -22-27°, на юго-западе -13-18°.
В Якутске преимущественно без осадков, утром туман, ветер юго-западный 1-3 м/c. Температура ночью -37-39°, днем -31-33°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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